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У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО

У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО
У Луцьку з нагоди професійного свята — Дня фармацевтичного працівника вітали кращих представників галузі у стінах Волинської ОДА.

На урочистості завітали представники місцевої та обласної влади, - йдеться на сайті Луцькради.

«...У Луцьку немає проблем із фармацевтичною галуззю, немає скарг на аптеки, відсутність ліків, обслуговування. Я хочу подякувати вам за те, що Волинська область та наше місто не має таких проблем. Ви є прикладом того, що ким би ти не працював, потрібно самому відповідати тим вимогам, які ти ставиш до інших. І якщо кожен так підходитиме до своєї роботи — наша країна зміниться незалежно від усіх зовнішніх чинників», - привітав присутніх секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

Потому з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника кращим представникам галузі у місті Луцьку було оголошено Подяку міського голови.

У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО
У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО
У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО
У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО
У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО
У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО
У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО
У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО
У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО
У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО

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Теги: фармацевти, Луцьк
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