У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО
Сьогодні, 15:35
У Луцьку з нагоди професійного свята — Дня фармацевтичного працівника вітали кращих представників галузі у стінах Волинської ОДА.
На урочистості завітали представники місцевої та обласної влади, - йдеться на сайті Луцькради.
«...У Луцьку немає проблем із фармацевтичною галуззю, немає скарг на аптеки, відсутність ліків, обслуговування. Я хочу подякувати вам за те, що Волинська область та наше місто не має таких проблем. Ви є прикладом того, що ким би ти не працював, потрібно самому відповідати тим вимогам, які ти ставиш до інших. І якщо кожен так підходитиме до своєї роботи — наша країна зміниться незалежно від усіх зовнішніх чинників», - привітав присутніх секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Потому з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника кращим представникам галузі у місті Луцьку було оголошено Подяку міського голови.
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На урочистості завітали представники місцевої та обласної влади, - йдеться на сайті Луцькради.
«...У Луцьку немає проблем із фармацевтичною галуззю, немає скарг на аптеки, відсутність ліків, обслуговування. Я хочу подякувати вам за те, що Волинська область та наше місто не має таких проблем. Ви є прикладом того, що ким би ти не працював, потрібно самому відповідати тим вимогам, які ти ставиш до інших. І якщо кожен так підходитиме до своєї роботи — наша країна зміниться незалежно від усіх зовнішніх чинників», - привітав присутніх секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Потому з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника кращим представникам галузі у місті Луцьку було оголошено Подяку міського голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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