У Луцьку кращих фармацевтів привітали грамотами та квітами. ФОТО

У Луцьку з нагоди професійного свята — Дня фармацевтичного працівника вітали кращих представників галузі у стінах Волинської ОДА.На урочистості завітали представники місцевої та обласної влади, - йдеться на сайті Луцькради.«...У Луцьку немає проблем із фармацевтичною галуззю, немає скарг на аптеки, відсутність ліків, обслуговування. Я хочу подякувати вам за те, що Волинська область та наше місто не має таких проблем. Ви є прикладом того, що ким би ти не працював, потрібно самому відповідати тим вимогам, які ти ставиш до інших. І якщо кожен так підходитиме до своєї роботи — наша країна зміниться незалежно від усіх зовнішніх чинників», - привітав присутніх секретар міської ради, виконувач повноважень міського головиПотому з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника кращим представникам галузі у місті Луцьку було оголошено Подяку міського голови.