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Водія затисло в машині: на Рівненщині автомобіль протаранив бетонний паркан. ФОТО

Водія затисло в машині: на Рівненщині автомобіль протаранив бетонний паркан. ФОТО
Близько 21 години вечора рятувальникам Рівненщини надійшло повідомлення про дорожню автопригоду в смт Клевань, Рівненського району.

Про це пишуть Вісті Рівненщини.

У бетонний паркан в’їхав легковий автомобіль, в якому затисло водія. На місце події відразу прибули рятувальники, які за допомогою спецінструменту дістали з понівечиної автівки водія та передали медикам. Автомобіль перевернули на колеса.

Причина ДТП наразі невідома, її встановлюють поліцейські. Тож чи був водій тверезим, наразі під питанням.

До надання був залучений один пожежний автомобіль та четверо рятувальників.

Водія затисло в машині: на Рівненщині автомобіль протаранив бетонний паркан. ФОТО
Водія затисло в машині: на Рівненщині автомобіль протаранив бетонний паркан. ФОТО
Водія затисло в машині: на Рівненщині автомобіль протаранив бетонний паркан. ФОТО
Водія затисло в машині: на Рівненщині автомобіль протаранив бетонний паркан. ФОТО

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Теги: Клевань, аварія, бетонний паркан, рятувальники
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