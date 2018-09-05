вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Немає нічого неможливого»: як волинянин виростив 120 тонн кавунів

«Немає нічого неможливого»: як волинянин виростив 120 тонн кавунів
Фермер Василь Сидорук із села Мирин Ковельського району вирощує баштанну культуру, більш звичну для півдня України – кавун.

Цікаво, що з двох гектарів посівної площі вдалося зібрати аж 120 тонн смугастого врожаю. Висадивши в червні розсаду, Василь вже в кінці липня пробував свої перші кавуни, інформують Волинські Новини.

– Як на перший рік вирощування, то я задоволений. Буду й далі висаджувати цю культуру, пробуватиму інші сорти. Моя родина вже звикла, що я завжди саджу щось нове на городі. Хоча дехто мені закидав: «Ти що, так хочеш виділитися?!?». Скептикам довів, що немає нічого неможливого, а волинські кавуни не гірші за херсонські, бо не менш солодкі. Сам реалізовував їх оптом по 2-3 гривні за кілограм, на ярмарках – по 4-4,5 гривні. Витрати, зокрема й на органічні добрива, окупилися – ще й заробив трохи, – ділиться мій співрозмовник.

Він вдячний за співпрацю фахівцям компанії «Магнат Агро» (директор – Сергій Дятел), які спершу допомогли йому підібрати три сорти насіння, виростити з них розсаду й висадити її у ґрунт.

Менеджер-консультант Сергій П’ятіков, який безпосередньо слідкував за процесом вегетації, розповів, що проаналізували низку особливостей ґрунту, специфіку погодних умов на Волині, кількість сонячних днів.

– Згодом, завдяки зусиллям і старанням фермера та засобам біологічного живлення і захисту ТОВ «Біо Терра Технолоджі» (Євген Саєвський, місто Чернігів) взялися за роботу. Адже секрет вирощування будь-якої живої культури полягає у вкладанні душі людини в цей процес та, звісно ж, у професійному підході до технології її вирощування, – констатував пан Сергій.

Він також зауважив, що під час підготовки ґрунту до посіву пан Василь використовував перегній, оброблений препаратами «Байкал» (основа – 18 штамів бактерій) і «Триходерма», щоб прибрати патогени попередніх періодів і не «заселити» з них шкідників, хвороб у землю й на розсаду нової культури.

З його слів, у цьому випадку ґрунт був досить непоганий. Під час внесення самого насіння в касету було здійснено полив «Байкалом» і стимулятором зростання кореневої та імунної систем («Панцер»). Для обробки рослини проти ґрунтових і поверхневих шкідників застосовували біологічні інсектициди «Мезитропін» і «Боверін».

Сергій П’ятіков запевнив, що згадані біологічні препарати безпечніші та дешевші за хімічні. А в тому, що волинський кавун не менш солодкий, ніж херсонський, авторка цих рядків мала змогу переконатися, скуштувавши його на Дні поля в селищі Торчин Луцького району.

Світлана ЗОЗУЛЯ

Фото з архіву Василя Сидорука та «Магнат Агро»
«Немає нічого неможливого»: як волинянин виростив 120 тонн кавунів
«Немає нічого неможливого»: як волинянин виростив 120 тонн кавунів
«Немає нічого неможливого»: як волинянин виростив 120 тонн кавунів
«Немає нічого неможливого»: як волинянин виростив 120 тонн кавунів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: врожай, кавуни, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Сьогодні, 16:20
На Одещині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих
Сьогодні, 16:11
«Немає нічого неможливого»: як волинянин виростив 120 тонн кавунів
Сьогодні, 15:42
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
Сьогодні, 15:01
Врізався у будинок і почав стріляти: Чернівці наполохав нетверезий водій
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
Волинянин вже 15 років вирощує кавуни Волинянин вже 15 років вирощує кавуни
05 вересень, 2018, 17:59
Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО
25 серпень, 2018, 12:43
Повідомили, чи повпливав дощ на волинські жнива Повідомили, чи повпливав дощ на волинські жнива
02 серпень, 2018, 17:12
На Волині аграрії нарікають на спеку, від якої постраждали поля На Волині аграрії нарікають на спеку, від якої постраждали поля
04 липень, 2018, 05:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля школи знайшли тіло
Сьогодні, 11:39
 1
Знайшли тіло зниклої волинянки
20 вересень, 18:01
 1
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
Сьогодні, 16:57
 0
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
На Одещині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿