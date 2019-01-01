У Києві електромобіль згорів одразу після зарядки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:04
У Києві згорів електрокар Chevrolet Bolt.
Про це інформує avtoblog.ua з посиланням на Інформатор.
Інцидент трапився у дворі одного з будинків 20 вересня. Як розповів власник транспортного засобу, машина загорілось за кілька хвилин після відключення зарядного пристрою.
За словами очевидців, займання сталося біля заднього лівого колеса. Там і розташована акумуляторна батарея. На жаль, від автомобіля не залишилося нічого, крім купи обгорілого металу. Постраждалих немає.
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Про це інформує avtoblog.ua з посиланням на Інформатор.
Інцидент трапився у дворі одного з будинків 20 вересня. Як розповів власник транспортного засобу, машина загорілось за кілька хвилин після відключення зарядного пристрою.
За словами очевидців, займання сталося біля заднього лівого колеса. Там і розташована акумуляторна батарея. На жаль, від автомобіля не залишилося нічого, крім купи обгорілого металу. Постраждалих немає.
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