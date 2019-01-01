У Києві електромобіль згорів одразу після зарядки. ВІДЕО





Про це інформує



Інцидент трапився у дворі одного з будинків 20 вересня. Як розповів власник транспортного засобу, машина загорілось за кілька хвилин після відключення зарядного пристрою.



За словами очевидців, займання сталося біля заднього лівого колеса. Там і розташована акумуляторна батарея. На жаль, від автомобіля не залишилося нічого, крім купи обгорілого металу. Постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві згорів електрокар Chevrolet Bolt.Про це інформує avtoblog.ua з посиланням на Інформатор.Інцидент трапився у дворі одного з будинків 20 вересня. Як розповів власник транспортного засобу, машина загорілось за кілька хвилин після відключення зарядного пристрою.За словами очевидців, займання сталося біля заднього лівого колеса. Там і розташована акумуляторна батарея. На жаль, від автомобіля не залишилося нічого, крім купи обгорілого металу. Постраждалих немає.

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