вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві електромобіль згорів одразу після зарядки. ВІДЕО

У Києві електромобіль згорів одразу після зарядки. ВІДЕО
У Києві згорів електрокар Chevrolet Bolt.

Про це інформує avtoblog.ua з посиланням на Інформатор.

Інцидент трапився у дворі одного з будинків 20 вересня. Як розповів власник транспортного засобу, машина загорілось за кілька хвилин після відключення зарядного пристрою.

За словами очевидців, займання сталося біля заднього лівого колеса. Там і розташована акумуляторна батарея. На жаль, від автомобіля не залишилося нічого, крім купи обгорілого металу. Постраждалих немає.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, електромобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку біля школи знайшли тіло
Сьогодні, 11:39
На Волині впіймали підприємця, який намагався підмінити товар
Сьогодні, 11:30
У Києві електромобіль згорів одразу після зарядки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:04
Лучанка влаштувала бійку на шоу «Топ-модель по-українськи»
Сьогодні, 10:47
21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці: що можна та не треба робити в цей день
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
«З вогнем боролись майже три години», – волинські рятувальники про пожежу у госпіталі «З вогнем боролись майже три години», – волинські рятувальники про пожежу у госпіталі
20 вересень, 21:10
З'явилися фото зсередини пошкодженого вогнем луцького госпіталю З'явилися фото зсередини пошкодженого вогнем луцького госпіталю
20 вересень, 17:46
Пожежа у луцькому госпіталі: до ремонту хочуть залучити бізнес Пожежа у луцькому госпіталі: до ремонту хочуть залучити бізнес
20 вересень, 17:07
Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому госпіталі Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому госпіталі
20 вересень, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли тіло зниклої волинянки
20 вересень, 18:01
 1
Волинські гірники просять у Зеленського захистити вугільну галузь
Сьогодні, 12:20
 0
Білорус, який хотів незаконно провезти леза для гоління через Волинь, позбувся автівки
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку біля школи знайшли тіло
Сьогодні, 11:39
 0
На Волині впіймали підприємця, який намагався підмінити товар
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿