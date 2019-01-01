На Волині пройдуть міжнародні змагання з кінного спорту





У перегонах візьмуть участь любителі верхової їзди з Угорщини, Білорусії та України.



Також відвідувачі змагань зможуть побачити чимало тварин і птахів. Зокрема, кози, вівці, нутрії, коні, фазани, павичі та інші.



Дійство триватиме з 11:00 до 16:00 год.



Вхід вільний



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 22 вересня, біля Ковеля на території фермерського господарства "Фасти" (за міським кладовищем по дорозі у військову частину Черкаси) відбудуться міжнародні змагання з кінного спорту, - повідомляє Kovel.tv У перегонах візьмуть участь любителі верхової їзди з Угорщини, Білорусії та України.Також відвідувачі змагань зможуть побачити чимало тварин і птахів. Зокрема, кози, вівці, нутрії, коні, фазани, павичі та інші.Дійство триватиме з 11:00 до 16:00 год.Вхід вільний

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію