На Волині пройдуть міжнародні змагання з кінного спорту
21 вересень, 23:35
У неділю, 22 вересня, біля Ковеля на території фермерського господарства "Фасти" (за міським кладовищем по дорозі у військову частину Черкаси) відбудуться міжнародні змагання з кінного спорту, - повідомляє Kovel.tv.
У перегонах візьмуть участь любителі верхової їзди з Угорщини, Білорусії та України.
Також відвідувачі змагань зможуть побачити чимало тварин і птахів. Зокрема, кози, вівці, нутрії, коні, фазани, павичі та інші.
Дійство триватиме з 11:00 до 16:00 год.
Вхід вільний
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У перегонах візьмуть участь любителі верхової їзди з Угорщини, Білорусії та України.
Також відвідувачі змагань зможуть побачити чимало тварин і птахів. Зокрема, кози, вівці, нутрії, коні, фазани, павичі та інші.
Дійство триватиме з 11:00 до 16:00 год.
Вхід вільний
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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