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На Волині пройдуть міжнародні змагання з кінного спорту

На Волині пройдуть міжнародні змагання з кінного спорту
У неділю, 22 вересня, біля Ковеля на території фермерського господарства "Фасти" (за міським кладовищем по дорозі у військову частину Черкаси) відбудуться міжнародні змагання з кінного спорту, - повідомляє Kovel.tv.

У перегонах візьмуть участь любителі верхової їзди з Угорщини, Білорусії та України.

Також відвідувачі змагань зможуть побачити чимало тварин і птахів. Зокрема, кози, вівці, нутрії, коні, фазани, павичі та інші.

Дійство триватиме з 11:00 до 16:00 год.

Вхід вільний

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Теги: кінний спорт, змагання, Ковельщина
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