Бійці волинської бригади спорудили та освятили каплицю на Луганщині. ФОТО





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Саму каплицю та фігуру Божої Матері в прифронтовому селищі встановили та оздобили бійці одного з підрозділів волинської бригади.



"Ідейним натхненником та реалізатором доброї і вікопомної справи вкотре став наш Михайло Федорович – «Батя», якого знає і шанує, напевно, вся країна. На рахунку «Баті» це вже третя каплиця на честь Богоматері: першу у 2017 році з його ініціативи було встановлено у Станиці Луганській, другу у 2018-му – в Золотому. І в спорудження третьої, яку відкрили саме на Пречисту, Михайло Федорович та його побратими вклали душу, власні кошти і працю.



Долучилися до справи також волонтери і місцеві жителі, які сприйняли спорудження та відкриття святині з величезним піднесенням, адже такого «свята», за словами місцевих, у них «не було десятиліттями».



На освячення каплиці наші побратими вирушили з синьо-жовтими державними стягами та іменною хоругвою свого підрозділу. Священики на чолі з капеланом нашої бригади отцем Ігорем провели урочисте богослужіння та освятили каплицю, окропили освяченою водою всіх присутніх. А наш «Батя» побажав усім, аби Матір Божа їх оберігала.



-Ця святиня – для всіх місцевих жителів, яким за роки війни довелося чимало пережити! На згадку про нас, тих, хто їх захищав, у пам'ять про всіх, хто віддав життя за Україну, і як оберіг – нехай Мати Божа оберігає їх і всі прийдешні покоління українців, які житимуть на цій землі. Миру вам і Божого благословення! Слава Україні!



Від імені командування нашої бригади всім, хто долучився до спорудження святині, було вручено грамоти командира нашої військової частини", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 21 вересня, в день Різдва Пресвятої Богородиці, в одному з прифронтових населених пунктів Луганщини, де завдання за призначенням в складі Операції Об’єднаних Сил виконує 14 окрема механізована бригада, було урочисто відкрито та освячено каплицю на честь Пресвятої Богородиці.Про це інформує пресслужба 14 бригади.Саму каплицю та фігуру Божої Матері в прифронтовому селищі встановили та оздобили бійці одного з підрозділів волинської бригади."Ідейним натхненником та реалізатором доброї і вікопомної справи вкотре став наш– «Батя», якого знає і шанує, напевно, вся країна. На рахунку «Баті» це вже третя каплиця на честь Богоматері: першу у 2017 році з його ініціативи було встановлено у Станиці Луганській, другу у 2018-му – в Золотому. І в спорудження третьої, яку відкрили саме на Пречисту, Михайло Федорович та його побратими вклали душу, власні кошти і працю.Долучилися до справи також волонтери і місцеві жителі, які сприйняли спорудження та відкриття святині з величезним піднесенням, адже такого «свята», за словами місцевих, у них «не було десятиліттями».На освячення каплиці наші побратими вирушили з синьо-жовтими державними стягами та іменною хоругвою свого підрозділу. Священики на чолі з капеланом нашої бригади отцемпровели урочисте богослужіння та освятили каплицю, окропили освяченою водою всіх присутніх. А наш «Батя» побажав усім, аби Матір Божа їх оберігала.-Ця святиня – для всіх місцевих жителів, яким за роки війни довелося чимало пережити! На згадку про нас, тих, хто їх захищав, у пам'ять про всіх, хто віддав життя за Україну, і як оберіг – нехай Мати Божа оберігає їх і всі прийдешні покоління українців, які житимуть на цій землі. Миру вам і Божого благословення! Слава Україні!Від імені командування нашої бригади всім, хто долучився до спорудження святині, було вручено грамоти командира нашої військової частини", - йдеться в повідомленні.

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