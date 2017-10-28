Бійці волинської бригади спорудили та освятили каплицю на Луганщині. ФОТО
Сьогодні, 08:26
У суботу, 21 вересня, в день Різдва Пресвятої Богородиці, в одному з прифронтових населених пунктів Луганщини, де завдання за призначенням в складі Операції Об’єднаних Сил виконує 14 окрема механізована бригада, було урочисто відкрито та освячено каплицю на честь Пресвятої Богородиці.
Про це інформує пресслужба 14 бригади.
Саму каплицю та фігуру Божої Матері в прифронтовому селищі встановили та оздобили бійці одного з підрозділів волинської бригади.
"Ідейним натхненником та реалізатором доброї і вікопомної справи вкотре став наш Михайло Федорович – «Батя», якого знає і шанує, напевно, вся країна. На рахунку «Баті» це вже третя каплиця на честь Богоматері: першу у 2017 році з його ініціативи було встановлено у Станиці Луганській, другу у 2018-му – в Золотому. І в спорудження третьої, яку відкрили саме на Пречисту, Михайло Федорович та його побратими вклали душу, власні кошти і працю.
Долучилися до справи також волонтери і місцеві жителі, які сприйняли спорудження та відкриття святині з величезним піднесенням, адже такого «свята», за словами місцевих, у них «не було десятиліттями».
На освячення каплиці наші побратими вирушили з синьо-жовтими державними стягами та іменною хоругвою свого підрозділу. Священики на чолі з капеланом нашої бригади отцем Ігорем провели урочисте богослужіння та освятили каплицю, окропили освяченою водою всіх присутніх. А наш «Батя» побажав усім, аби Матір Божа їх оберігала.
-Ця святиня – для всіх місцевих жителів, яким за роки війни довелося чимало пережити! На згадку про нас, тих, хто їх захищав, у пам'ять про всіх, хто віддав життя за Україну, і як оберіг – нехай Мати Божа оберігає їх і всі прийдешні покоління українців, які житимуть на цій землі. Миру вам і Божого благословення! Слава Україні!
Від імені командування нашої бригади всім, хто долучився до спорудження святині, було вручено грамоти командира нашої військової частини", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба 14 бригади.
Саму каплицю та фігуру Божої Матері в прифронтовому селищі встановили та оздобили бійці одного з підрозділів волинської бригади.
"Ідейним натхненником та реалізатором доброї і вікопомної справи вкотре став наш Михайло Федорович – «Батя», якого знає і шанує, напевно, вся країна. На рахунку «Баті» це вже третя каплиця на честь Богоматері: першу у 2017 році з його ініціативи було встановлено у Станиці Луганській, другу у 2018-му – в Золотому. І в спорудження третьої, яку відкрили саме на Пречисту, Михайло Федорович та його побратими вклали душу, власні кошти і працю.
Долучилися до справи також волонтери і місцеві жителі, які сприйняли спорудження та відкриття святині з величезним піднесенням, адже такого «свята», за словами місцевих, у них «не було десятиліттями».
На освячення каплиці наші побратими вирушили з синьо-жовтими державними стягами та іменною хоругвою свого підрозділу. Священики на чолі з капеланом нашої бригади отцем Ігорем провели урочисте богослужіння та освятили каплицю, окропили освяченою водою всіх присутніх. А наш «Батя» побажав усім, аби Матір Божа їх оберігала.
-Ця святиня – для всіх місцевих жителів, яким за роки війни довелося чимало пережити! На згадку про нас, тих, хто їх захищав, у пам'ять про всіх, хто віддав життя за Україну, і як оберіг – нехай Мати Божа оберігає їх і всі прийдешні покоління українців, які житимуть на цій землі. Миру вам і Божого благословення! Слава Україні!
Від імені командування нашої бригади всім, хто долучився до спорудження святині, було вручено грамоти командира нашої військової частини", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
стріляти по дітках і бути фанатично набожним... Знай наших!
Вибір редактора
Валентину
Степанівну рідні вітають з 85-річним ювілеєм
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 22 вересня
Сьогодні, 09:00
Бійці волинської бригади спорудили та освятили каплицю на Луганщині. ФОТО
Сьогодні, 08:26
У місті на Волині розшукують власників крадених речей. ФОТО
Сьогодні, 07:34
«Тут фантастична українська, патріотична атмосфера»: Петро Порошенко відвідав книжковий форум
Сьогодні, 06:22
Медіа