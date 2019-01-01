За тиждень волинські рятувальники ліквідували 27 пожеж

У період з 16 до 22 вересня рятувальники У ДСНС у Волинській області загасили 27 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.Про це повідомили у пресслужбі рятувальників.Зазначили, що за тиждень здійснили 13 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.Працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області знешкодили 3 боєприпаси у Турійському районі.Нагадаємо, 20 вересня. Усіх пацієнтів та персонал евакуювали, ніхто не постраждав.До гасіння пожежі– Луцька, Рожища та Ківерець.