За тиждень волинські рятувальники ліквідували 27 пожеж
Сьогодні, 09:45
У період з 16 до 22 вересня рятувальники У ДСНС у Волинській області загасили 27 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.
Про це повідомили у пресслужбі рятувальників.
Зазначили, що за тиждень здійснили 13 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області знешкодили 3 боєприпаси у Турійському районі.
Нагадаємо, 20 вересня загорівся дах Луцького міського гарнізонного госпіталю. Усіх пацієнтів та персонал евакуювали, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі долучилось 12 автомобілів рятувальників з трьох міст – Луцька, Рожища та Ківерець.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З'явилися фото зсередини пошкодженого вогнем луцького госпіталю
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Про це повідомили у пресслужбі рятувальників.
Зазначили, що за тиждень здійснили 13 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області знешкодили 3 боєприпаси у Турійському районі.
Нагадаємо, 20 вересня загорівся дах Луцького міського гарнізонного госпіталю. Усіх пацієнтів та персонал евакуювали, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі долучилось 12 автомобілів рятувальників з трьох міст – Луцька, Рожища та Ківерець.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З'явилися фото зсередини пошкодженого вогнем луцького госпіталю
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