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За тиждень волинські рятувальники ліквідували 27 пожеж

За тиждень волинські рятувальники ліквідували 27 пожеж
У період з 16 до 22 вересня рятувальники У ДСНС у Волинській області загасили 27 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.

Про це повідомили у пресслужбі рятувальників.

Зазначили, що за тиждень здійснили 13 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області знешкодили 3 боєприпаси у Турійському районі.

Нагадаємо, 20 вересня загорівся дах Луцького міського гарнізонного госпіталю. Усіх пацієнтів та персонал евакуювали, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі долучилось 12 автомобілів рятувальників з трьох міст – Луцька, Рожища та Ківерець.

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Теги: пожежа, Волинь, Луцьк
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