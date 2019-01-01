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Керівник «Укрпошти» на Волині залишає посаду

Керівник «Укрпошти» на Волині залишає посаду
Директор Волинської дирекції АТ "Укрпошта" Іван Шевчук йде з посади.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні завершую свій семирічний шлях у "Укрпошта". Дякую генеральному директору Ігорю Смілянському та керівництву Укрпошти за крутий досвід! Дякую Колегам Волинської дирекції за співпрацю і чудові результати...", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що Іван Шевчук став керівником Волинської дирекції «Укрпошти» у 2017 році. Тоді він змінив на посаді Олега Гавришківа.

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Теги: Укрпошта, Іван Шевчук
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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Напевно забирають у міністерство. Дуже вже багато хорошого зробив на Волині.
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