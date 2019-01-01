Керівник «Укрпошти» на Волині залишає посаду

Іван Шевчук йде з посади.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Сьогодні завершую свій семирічний шлях у "Укрпошта". Дякую генеральному директору Ігорю Смілянському та керівництву Укрпошти за крутий досвід! Дякую Колегам Волинської дирекції за співпрацю і чудові результати...", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що Олега Гавришківа.

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