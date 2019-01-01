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77-річна волинянка не має українського паспорта і не отримує пенсію. ВІДЕО

77-річна волинянка не має українського паспорта і не отримує пенсію. ВІДЕО
Дев'ять місяців не отримує пенсії 77-річна жителька Каменя-Каширського. Літня жінка не має українського паспорта.

Про це розповів начальник Камінь-Каширського відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду Валерій Должко, - пише Суспільне Волині.

З його слів, пенсіонерка отримати документи відмовляється через релігійні переконання.

«Бутиль Марія Ульянівна - єдина пенсіонерка в районі, яка категорично відмовляється від зміни паспорта, тому що вона ще користується паспортом неіснуючої держави", - розповів Валерій Должко.

Кажуть, що жінка з січня не отримує пенсію. Виплати заморозили, бо пенсіонерка не може пред’явити український паспорт та пенсійне посвідчення. Зі слів начальника районного пенсійного фонду, її не раз вмовляли замінити документ радянського зразка.

«Зверталися у РДА і в міграційну службу і була вона туда запрошена. Мотивація її не зрозуміла. Я не буду! Там будуть відповідні позначки, я не буду виготовляти. Я не знаю як її можна переконати», - продовжує розповідати Валерій Должко.

Як живе без пенсії 77-річна жінка журналісти Суспільного прийшли запитати у неї. До вхідних дверей через сміття не підступитися. Як розповів сусід жінки, який назвався Ігорем, у хаті жінка не живе через гори непотребу. Ночує у хліві, що поруч.

«Вона людина непередбачувана. Вона так, сіла на велосипед і поїхала. Вона може бути в тому самому хліві сидіти, але побачивши що хтось прийшов», - каже сусід Ігор.

Зі слів сусіда, пів року тому мешканці навколишніх будинків прибрали подвір’я жінки від сміття. За кілька тижнів воно з’явилося знову. Допомогу від сусідів пенсіонерка не приймає, каже чоловік.

«То тяжка людина, вона править своє одне, вона ні з ким з сусідів не говорить, бо всі погані. Їй пропонували люди, що давайте ми вам приберемо. Вона навіть нікого не пускає. Навіть світло лічильники як перевіряли, то вона не пускає туди народ. Тому що туди дійти неможливо з тими ящиками, тим сміттям різним позакидала», - продовжує розповідати сусід.

Не пускає на поріг пенсіонерка і соцпрацівників. Зі слів начальника Камінь-Каширського районного управління соцзахисту Максима Демидюка, 2012-го пенсіонерка звернулася до них із заявою про допомогу.

«Соціальні послуги тоді надаються, коли сама людина хоче цих послуг. Наразі у нас було декілька звернень від неї. Коли ми піднімали щоденник, людина, простими словами сказати, вона не допускає у своє житло», - розповідає Максим Демидюк.

Як розповіла юристка Волинського центру надання безоплатної правової допомоги Оксана Щесюк, за відмову змінити документи жінці загрожує не лише втрата пенсійних виплат. Відсутність українського паспорта тягне за собою штраф у сумі від 17-ти до 51-ї гривні. Зі слів начальника районного пенсійного фонду Валерія Должко, якщо жінка замінить документи радянського зразка на українські, виплату пенсії відновлять, заборгованість повернуть. Нині, каже, що очікують рішення пенсіонерки.


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Теги: паспорт, Волинь, пенсія, волинянка
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