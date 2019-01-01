На Волині водій на «євроблясі» перекинувся у поле з кукурудзою. ФОТО
Сьогодні, 12:06
На трасі Ковель-Жовква, неподалік села Суходоли Володимир-Волинського району, автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся у полі з кукурудзою.
Автопригода трапилась 23 вересня близько 18:00, - повідомляє видання Нововолинськ. інформаційний портал.
За попередньою інформацією водій іномарки на іноземній реєстрації, ймовірно, заснув за кермом та злетів в кювет. На щастя, обійшлось без потерпілих.
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Автопригода трапилась 23 вересня близько 18:00, - повідомляє видання Нововолинськ. інформаційний портал.
За попередньою інформацією водій іномарки на іноземній реєстрації, ймовірно, заснув за кермом та злетів в кювет. На щастя, обійшлось без потерпілих.
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