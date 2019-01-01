На Волині водій на «євроблясі» перекинувся у поле з кукурудзою. ФОТО





Автопригода трапилась 23 вересня близько 18:00, - повідомляє видання



За попередньою інформацією водій іномарки на іноземній реєстрації, ймовірно, заснув за кермом та злетів в кювет. На щастя, обійшлось без потерпілих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Ковель-Жовква, неподалік села Суходоли Володимир-Волинського району, автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся у полі з кукурудзою.Автопригода трапилась 23 вересня близько 18:00, - повідомляє видання Нововолинськ. інформаційний портал. За попередньою інформацією водій іномарки на іноземній реєстрації, ймовірно, заснув за кермом та злетів в кювет. На щастя, обійшлось без потерпілих.

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