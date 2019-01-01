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На Волині водій на «євроблясі» перекинувся у поле з кукурудзою. ФОТО

На Волині водій на «євроблясі» перекинувся у поле з кукурудзою. ФОТО
На трасі Ковель-Жовква, неподалік села Суходоли Володимир-Волинського району, автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся у полі з кукурудзою.

Автопригода трапилась 23 вересня близько 18:00, - повідомляє видання Нововолинськ. інформаційний портал.

За попередньою інформацією водій іномарки на іноземній реєстрації, ймовірно, заснув за кермом та злетів в кювет. На щастя, обійшлось без потерпілих.

На Волині водій на «євроблясі» перекинувся у поле з кукурудзою. ФОТО
На Волині водій на «євроблясі» перекинувся у поле з кукурудзою. ФОТО
На Волині водій на «євроблясі» перекинувся у поле з кукурудзою. ФОТО
На Волині водій на «євроблясі» перекинувся у поле з кукурудзою. ФОТО

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Теги: аварія, Суходоли
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