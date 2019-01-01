Пішов з дому ще у серпні: розшукують 23-річного волинянина
Сьогодні, 15:54
Поліція розшукує безвісти зниклого 23-річного житель села Сошичне Камінь-Каширського району Вадима Ярославовича Гуля.
Хлопець вийшов з дому ще 20-го серпня та досі не повернувся, - інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
На момент зникнення був одягнений у спортивний костюм чорного кольору, темні кросівки та осінню куртку кольору “хакі”. Телефону при собі не мав.
Зазначають, що молодик зникає вже не вперше, може перебувати в Ковелі обо у Луцьку.
Всі, хто володіє будь-якою інформацією просять телефонувати до Камінь-Каширського відділу поліції на лінію “102”.
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Хлопець вийшов з дому ще 20-го серпня та досі не повернувся, - інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
На момент зникнення був одягнений у спортивний костюм чорного кольору, темні кросівки та осінню куртку кольору “хакі”. Телефону при собі не мав.
Зазначають, що молодик зникає вже не вперше, може перебувати в Ковелі обо у Луцьку.
Всі, хто володіє будь-якою інформацією просять телефонувати до Камінь-Каширського відділу поліції на лінію “102”.
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