Пішов з дому ще у серпні: розшукують 23-річного волинянина

Поліція розшукує безвісти зниклого 23-річного житель села Сошичне Камінь-Каширського районуХлопець вийшов з дому ще 20-го серпня та досі не повернувся, - інформує Камінь-Каширський відділ поліції.На момент зникнення був одягнений у спортивний костюм чорного кольору, темні кросівки та осінню куртку кольору “хакі”. Телефону при собі не мав.Зазначають, що молодик зникає вже не вперше, може перебувати в Ковелі обо у Луцьку.Всі, хто володіє будь-якою інформацією просять телефонувати до Камінь-Каширського відділу поліції на лінію “102”.