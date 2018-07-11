На Волині затримали киянина, якого підозрюють у замаху на вбивство
Сьогодні, 09:54
Поліція Прикарпаття розшукали та затримала підозрюваного у замаху на вбивство
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Івано-Франківській області.
Оперативні працівники управління карного розшуку ГУНП в області спільно з спецпідрозділом «УКОРД» затримали підозрюваного у вчинені замаху на вбивство в Косові.
Нагадаємо, подія трапилася у липні 2018 року у місті Косів. До місцевої поліції звернувся місцевий житель, 1958 р.н., про те, що виїжджаючи з власного подвір'я, виявив під машиною небезпечний предмет.
В ході огляду транспортного засобу працівники вибухотехнічної служби виявили саморобний вибуховий пристрій, який мав 5кг в тротиловому еквіваленті.
В ході оперативно-розшукових заходів у Волинській області оперативники Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в області спільно з спецпідрозділом «УКОРД» затримали підозрюваного причетного до вказаного злочину. Він 41– річний мешканець Києва. Раніше судимий за вчинення тяжких злочинів корисливо- насильницького спрямування.
Правоохоронці провели ряд обшуків в Київській, Волинській та Івано-Франківській областях, в ході яких вилучили предмети зовні схожі на вогнепальну зброю та боєприпаси.
Наразі правопорушника затримали відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вказаного злочину.
Відкрите кримінальні провадження за ч.2 ст.15 (Замах на злочин), п.5 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Івано-Франківській області.
Оперативні працівники управління карного розшуку ГУНП в області спільно з спецпідрозділом «УКОРД» затримали підозрюваного у вчинені замаху на вбивство в Косові.
Нагадаємо, подія трапилася у липні 2018 року у місті Косів. До місцевої поліції звернувся місцевий житель, 1958 р.н., про те, що виїжджаючи з власного подвір'я, виявив під машиною небезпечний предмет.
В ході огляду транспортного засобу працівники вибухотехнічної служби виявили саморобний вибуховий пристрій, який мав 5кг в тротиловому еквіваленті.
В ході оперативно-розшукових заходів у Волинській області оперативники Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в області спільно з спецпідрозділом «УКОРД» затримали підозрюваного причетного до вказаного злочину. Він 41– річний мешканець Києва. Раніше судимий за вчинення тяжких злочинів корисливо- насильницького спрямування.
Правоохоронці провели ряд обшуків в Київській, Волинській та Івано-Франківській областях, в ході яких вилучили предмети зовні схожі на вогнепальну зброю та боєприпаси.
Наразі правопорушника затримали відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вказаного злочину.
Відкрите кримінальні провадження за ч.2 ст.15 (Замах на злочин), п.5 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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