На Волині затримали киянина, якого підозрюють у замаху на вбивство

Поліція Прикарпаття розшукали та затримала підозрюваного у замаху на вбивствоПро це повідомили у пресслужбі ГУНП у Івано-Франківській області.Оперативні працівники управління карного розшуку ГУНП в області спільно з спецпідрозділом «УКОРД» затримали підозрюваного у вчинені замаху на вбивство в Косові.Нагадаємо, подія трапилася у липні 2018 року у місті Косів. До місцевої поліції звернувся місцевий житель, 1958 р.н., про те, що виїжджаючи з власного подвір'я, виявив під машиною небезпечний предмет.В ході огляду транспортного засобу працівники вибухотехнічної служби виявили саморобний вибуховий пристрій, який мав 5кг в тротиловому еквіваленті.В ході оперативно-розшукових заходів у Волинській області оперативники Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в області спільно з спецпідрозділом «УКОРД» затримали підозрюваного причетного до вказаного злочину. Він 41– річний мешканець Києва. Раніше судимий за вчинення тяжких злочинів корисливо- насильницького спрямування.Правоохоронці провели ряд обшуків в Київській, Волинській та Івано-Франківській областях, в ході яких вилучили предмети зовні схожі на вогнепальну зброю та боєприпаси.Наразі правопорушника затримали відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вказаного злочину.Відкрите кримінальні провадження за ч.2 ст.15 (Замах на злочин), п.5 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.