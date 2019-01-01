У Ковелі маму з дитиною у візочку вигнали з магазину дитячих товарів





Про це повідомила фахівець із захисту прав споживачів відділу економічного розвитку та торгівлі Лілія Барна у Ковелі, передає



Так, до міського голови Олега Кіндера звернулася жінка зі скаргою на один із спеціалізованих дитячих магазинів, з якого її вигнали з десятимісячною дитиною у візочку. Свій вчинок пояснили забороною входити у магазин з дитячими візками, яку встановила власниця торгового закладу. Про власні "правила" закладу торгівлі свідчив напис на вхідних дверях.



Як стверджує заявниця, площа магазину є достатньою, аби вільно пересуватися з дитячим візочком. І у момент візиту в магазині перебував лише один покупець, тож жінка впевнена, що жодних перешкод нікому на створювала.



Вийшовши з магазину, молода мама звернулася до патрульних, які знаходилися поряд. Поліцейські однозначно запевнили, що продавець магазину порушила низку прав громадян і подібні заборони є незаконними. Також вони порадили звернутися із заявою у відповідні органи.



Окрім звернення до міської влади, жінка спрямувала лист Уповноваженому Президента України з прав дитини.



Фахівці відділу економічного розвитку та торгівлі міськвиконкому роз'яснили підприємцю та працівникам магазину дитячих товарів норми законодавства та склали протокол для притягнення винних до адміністративної відповідальності (штрафу).



Нашому виданню заступник начальника відділу повідомила, які права мають покупці та куди звертатися у разі їх порушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі молоду маму з десятимісячною дитиною у візочку не пустили в магазин дитячих товарів.Про це повідомила фахівець із захисту прав споживачів відділу економічного розвитку та торгівліу Ковелі, передає Ковельpost. Так, до міського головизвернулася жінка зі скаргою на один із спеціалізованих дитячих магазинів, з якого її вигнали з десятимісячною дитиною у візочку. Свій вчинок пояснили забороною входити у магазин з дитячими візками, яку встановила власниця торгового закладу. Про власні "правила" закладу торгівлі свідчив напис на вхідних дверях.Як стверджує заявниця, площа магазину є достатньою, аби вільно пересуватися з дитячим візочком. І у момент візиту в магазині перебував лише один покупець, тож жінка впевнена, що жодних перешкод нікому на створювала.Вийшовши з магазину, молода мама звернулася до патрульних, які знаходилися поряд. Поліцейські однозначно запевнили, що продавець магазину порушила низку прав громадян і подібні заборони є незаконними. Також вони порадили звернутися із заявою у відповідні органи.Окрім звернення до міської влади, жінка спрямувала лист Уповноваженому Президента України з прав дитини.Фахівці відділу економічного розвитку та торгівлі міськвиконкому роз'яснили підприємцю та працівникам магазину дитячих товарів норми законодавства та склали протокол для притягнення винних до адміністративної відповідальності (штрафу).Нашому виданню заступник начальника відділу повідомила, які права мають покупці та куди звертатися у разі їх порушення.

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