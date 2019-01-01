«Волинь» вилетіла з Кубку України

Луцька «Волинь», мінімально поступившись дебютанту Першої ліги «Минаю», припинила боротьбу за Кубок України.Матч відбувся у середу, 25 вересня на домашньому полі ФК «Минай», - повідомляє прес-служба ФК «Волинь».На кубковий матч «Волинь» приїхала дещо тісною заявкою із 15 чоловік, а свій шанс, як і обіцяв, отримали футболісти, які отримали мало ігрового часу або зовсім ще не грали за основну команду цього сезону.«Минай» намагався організувати тиск на ворота «Волині» на початку матчу. Саме господарі поля створили перший хороший момент –довелося продемонструвати свою майстерність, щоб відбити удар екс-волинянинаБлижче до середини першого тайму «хрестоносці» вирівняли гру, і тепер працювати довелося. Спочатку він потягнув з нижнього кута дальній удар, а на 25-й хвилині врятував команду під час дуелі з– наш нападник обігрував воротаря, однак пробити його з гострого кута так і не зміг. Гра була рівною та гострою з обох боків.Так, кращий бомбардир «Минаю»головою пробив вище воріт. А далі в гру знову вступали голкіпери – Кулініч відбив ще один постріл Рябова, а Владислав Леванідов здійснив гарний сейв після дальнього пострілу. А на перерву команди пішли без забитих голів.З самого початку другого тайму «Волинь» залишилася у меншості – арбітр без роздумів дав другу жовту карткуза порушення у центрі поля.зреагував моментально, випустивши на поле ще одного бомбардира –, і той одразу двічі пробивав по воротах Леванідова головою, однак свої моменти так і не реалізував.Голкіпер «Волині» взагалі видав шикарний матч, і знову рятував «Хрестоносців» після моментівта Нурієва. Шикарну нагоду для гола мала й «Волинь» - подача з лівого флангу знайшла на протилежному куті карної зони, який потужно вистрілив повз дальній кут воріт. А далі на перший план знову вийшов арбітр. Протягом 8 хвилин він «привітав»з Днем народження двома необов’язковими жовтими картками – першу нашому нападнику дав за сумнівну симуляцію, а потім жорстоко покарав за порушення правил у центрі поля.Обезкровлена «Волинь» продовжувала захищатися –самовіддано кинувся під удар Нурієва, а Леванідов черговий раз приємно здивував, чудовим сейвом зреагувавши на ударУтім, маючи тотальну кількісну більшість, свого гравці «Минаю» таки досягнули – на 85-й хвилині простріл із лівого флангу точним ударом замкнув– 1:0.Волиняни намагалися йти вперед навіть удев’ятьох, однак змінити рахунок не змогли. У підсумку – поразка з неприємним присмаком суддівської однобокості та виліт «Волині» з Кубка України.