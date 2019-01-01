«Волинь» вилетіла з Кубку України
Сьогодні, 21:24
Луцька «Волинь», мінімально поступившись дебютанту Першої ліги «Минаю», припинила боротьбу за Кубок України.
Матч відбувся у середу, 25 вересня на домашньому полі ФК «Минай», - повідомляє прес-служба ФК «Волинь».
На кубковий матч «Волинь» приїхала дещо тісною заявкою із 15 чоловік, а свій шанс, як і обіцяв Андрій Тлумак, отримали футболісти, які отримали мало ігрового часу або зовсім ще не грали за основну команду цього сезону.
«Минай» намагався організувати тиск на ворота «Волині» на початку матчу. Саме господарі поля створили перший хороший момент – Владиславу Леванідову довелося продемонструвати свою майстерність, щоб відбити удар екс-волинянина Вадима Страшкевича.
Ближче до середини першого тайму «хрестоносці» вирівняли гру, і тепер працювати довелося Артему Кулінічу. Спочатку він потягнув з нижнього кута дальній удар Артура Рябова, а на 25-й хвилині врятував команду під час дуелі з Віталієм Пономарем – наш нападник обігрував воротаря, однак пробити його з гострого кута так і не зміг. Гра була рівною та гострою з обох боків.
Так, кращий бомбардир «Минаю» Анатолій Нурієв головою пробив вище воріт. А далі в гру знову вступали голкіпери – Кулініч відбив ще один постріл Рябова, а Владислав Леванідов здійснив гарний сейв після дальнього пострілу Михайла Кополовця. А на перерву команди пішли без забитих голів.
З самого початку другого тайму «Волинь» залишилася у меншості – арбітр без роздумів дав другу жовту картку Андрію Стрижеусу за порушення у центрі поля. Василь Кобін зреагував моментально, випустивши на поле ще одного бомбардира – Роберта Гегедоша, і той одразу двічі пробивав по воротах Леванідова головою, однак свої моменти так і не реалізував.
Голкіпер «Волині» взагалі видав шикарний матч, і знову рятував «Хрестоносців» після моментів Василя Пиняшка та Нурієва. Шикарну нагоду для гола мала й «Волинь» - подача з лівого флангу знайшла на протилежному куті карної зони Назара Мельничука, який потужно вистрілив повз дальній кут воріт. А далі на перший план знову вийшов арбітр Віктор Копієвський. Протягом 8 хвилин він «привітав» Ігоря Карпенка з Днем народження двома необов’язковими жовтими картками – першу нашому нападнику дав за сумнівну симуляцію, а потім жорстоко покарав за порушення правил у центрі поля.
Обезкровлена «Волинь» продовжувала захищатися – Анатолій Ульянов самовіддано кинувся під удар Нурієва, а Леванідов черговий раз приємно здивував, чудовим сейвом зреагувавши на удар Ігоря Вагіна.
Утім, маючи тотальну кількісну більшість, свого гравці «Минаю» таки досягнули – на 85-й хвилині простріл із лівого флангу точним ударом замкнув Олег Маїк – 1:0.
Волиняни намагалися йти вперед навіть удев’ятьох, однак змінити рахунок не змогли. У підсумку – поразка з неприємним присмаком суддівської однобокості та виліт «Волині» з Кубка України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Матч відбувся у середу, 25 вересня на домашньому полі ФК «Минай», - повідомляє прес-служба ФК «Волинь».
На кубковий матч «Волинь» приїхала дещо тісною заявкою із 15 чоловік, а свій шанс, як і обіцяв Андрій Тлумак, отримали футболісти, які отримали мало ігрового часу або зовсім ще не грали за основну команду цього сезону.
«Минай» намагався організувати тиск на ворота «Волині» на початку матчу. Саме господарі поля створили перший хороший момент – Владиславу Леванідову довелося продемонструвати свою майстерність, щоб відбити удар екс-волинянина Вадима Страшкевича.
Ближче до середини першого тайму «хрестоносці» вирівняли гру, і тепер працювати довелося Артему Кулінічу. Спочатку він потягнув з нижнього кута дальній удар Артура Рябова, а на 25-й хвилині врятував команду під час дуелі з Віталієм Пономарем – наш нападник обігрував воротаря, однак пробити його з гострого кута так і не зміг. Гра була рівною та гострою з обох боків.
Так, кращий бомбардир «Минаю» Анатолій Нурієв головою пробив вище воріт. А далі в гру знову вступали голкіпери – Кулініч відбив ще один постріл Рябова, а Владислав Леванідов здійснив гарний сейв після дальнього пострілу Михайла Кополовця. А на перерву команди пішли без забитих голів.
З самого початку другого тайму «Волинь» залишилася у меншості – арбітр без роздумів дав другу жовту картку Андрію Стрижеусу за порушення у центрі поля. Василь Кобін зреагував моментально, випустивши на поле ще одного бомбардира – Роберта Гегедоша, і той одразу двічі пробивав по воротах Леванідова головою, однак свої моменти так і не реалізував.
Голкіпер «Волині» взагалі видав шикарний матч, і знову рятував «Хрестоносців» після моментів Василя Пиняшка та Нурієва. Шикарну нагоду для гола мала й «Волинь» - подача з лівого флангу знайшла на протилежному куті карної зони Назара Мельничука, який потужно вистрілив повз дальній кут воріт. А далі на перший план знову вийшов арбітр Віктор Копієвський. Протягом 8 хвилин він «привітав» Ігоря Карпенка з Днем народження двома необов’язковими жовтими картками – першу нашому нападнику дав за сумнівну симуляцію, а потім жорстоко покарав за порушення правил у центрі поля.
Обезкровлена «Волинь» продовжувала захищатися – Анатолій Ульянов самовіддано кинувся під удар Нурієва, а Леванідов черговий раз приємно здивував, чудовим сейвом зреагувавши на удар Ігоря Вагіна.
Утім, маючи тотальну кількісну більшість, свого гравці «Минаю» таки досягнули – на 85-й хвилині простріл із лівого флангу точним ударом замкнув Олег Маїк – 1:0.
Волиняни намагалися йти вперед навіть удев’ятьох, однак змінити рахунок не змогли. У підсумку – поразка з неприємним присмаком суддівської однобокості та виліт «Волині» з Кубка України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чоловіку, який заквітчує дороги, хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині»
Сьогодні, 22:27
Вбивство волинянина в Києві: один підозрюваний залишився під вартою, інший – на волі
Сьогодні, 21:56
«Волинь» вилетіла з Кубку України
Сьогодні, 21:24
«Європейська Солідарність» закликає підприємців вимагати від депутатів скасування законів про касові апарати
Сьогодні, 20:48
Медіа