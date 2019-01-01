Польський військовий застрелив українського бійця
25 вересень, 23:34
Біля кафе в селі Старичі Львівської області знайшли тіло українського військовослужбовця з вогнепальними пораненнями.
Пізніше виявилося, що його застрелив польський військовий пострілом в потилицю, - повідомляють надзвичайні новини.
Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
"Правоохоронці встановили особу загиблого - 37-річного військовослужбовця 184 навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного збройних сил України. Попередньо встановлено, що загиблий був смертельно поранений пострілом в потилицю ", - повідомили в поліції.
В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів в загибелі чоловіка підозрюється польський військовослужбовець.
За фактом умисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне тюремне ув'язнення.
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Пізніше виявилося, що його застрелив польський військовий пострілом в потилицю, - повідомляють надзвичайні новини.
Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
"Правоохоронці встановили особу загиблого - 37-річного військовослужбовця 184 навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного збройних сил України. Попередньо встановлено, що загиблий був смертельно поранений пострілом в потилицю ", - повідомили в поліції.
В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів в загибелі чоловіка підозрюється польський військовослужбовець.
За фактом умисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне тюремне ув'язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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