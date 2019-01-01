Польський військовий застрелив українського бійця

Біля кафе в селі Старичі Львівської області знайшли тіло українського військовослужбовця з вогнепальними пораненнями.Пізніше виявилося, що його застрелив польський військовий пострілом в потилицю, - повідомляють надзвичайні новини.Від отриманих травм чоловік помер на місці події."Правоохоронці встановили особу загиблого - 37-річного військовослужбовця 184 навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного збройних сил України. Попередньо встановлено, що загиблий був смертельно поранений пострілом в потилицю ", - повідомили в поліції.В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів в загибелі чоловіка підозрюється польський військовослужбовець.За фактом умисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне тюремне ув'язнення.