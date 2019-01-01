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Польський військовий застрелив українського бійця

Польський військовий застрелив українського бійця
Біля кафе в селі Старичі Львівської області знайшли тіло українського військовослужбовця з вогнепальними пораненнями.

Пізніше виявилося, що його застрелив польський військовий пострілом в потилицю, - повідомляють надзвичайні новини.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

"Правоохоронці встановили особу загиблого - 37-річного військовослужбовця 184 навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного збройних сил України. Попередньо встановлено, що загиблий був смертельно поранений пострілом в потилицю ", - повідомили в поліції.

В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів в загибелі чоловіка підозрюється польський військовослужбовець.

За фактом умисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне тюремне ув'язнення.

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Теги: трагедія, Львівшина
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