Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували

Суд обрав запобіжні заходи двом співробітникам Національного інституту раку у вигляді тримання під вартою із внесенням застави у розмірі понад 160 560 гривень кожному.Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на відділ комунікації поліції Києва.“Двох співробітників Національного інституту раку взято під варту”, - йдеться у повідомленні.У відомстві нагадали, що слідчі столичної поліції за оперативного супроводження співробітників київського управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва задокументували протиправну діяльність двох співробітників Національного інституту раку.Зокрема, було встановлено, що впродовж 2018-2019 років вони вимагали та отримували кошти від пацієнтів за ліки, які мають надаватися хворим безкоштовно.