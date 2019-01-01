вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували

Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували
Суд обрав запобіжні заходи двом співробітникам Національного інституту раку у вигляді тримання під вартою із внесенням застави у розмірі понад 160 560 гривень кожному.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на відділ комунікації поліції Києва.

“Двох співробітників Національного інституту раку взято під варту”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що слідчі столичної поліції за оперативного супроводження співробітників київського управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва задокументували протиправну діяльність двох співробітників Національного інституту раку.

Зокрема, було встановлено, що впродовж 2018-2019 років вони вимагали та отримували кошти від пацієнтів за ліки, які мають надаватися хворим безкоштовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували
Сьогодні, 01:22
Міністерка освіти хоче скоротити кількість університетів, «урізавши» фінансування
Сьогодні, 00:24
26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Польський військовий застрелив українського бійця
25 вересень, 23:34
Лучани завоювали нагороди лицарського чемпіонату України
25 вересень, 22:59
Схожі новини
Волинська прикордонниця підробила документи та взяла хабар у росіянки Волинська прикордонниця підробила документи та взяла хабар у росіянки
30 серпень, 16:24
5 тисяч гривень за п'яне водіння: у Луцьку водій хотів відкупитися від поліції 5 тисяч гривень за п'яне водіння: у Луцьку водій хотів відкупитися від поліції
20 серпень, 22:23
Арештували посадовця Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку Арештували посадовця Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку
09 серпень, 12:41
Сільському голові з Волині, якого спіймали на хабарі у 38 тисяч гривень, продовжили запобіжний захід Сільському голові з Волині, якого спіймали на хабарі у 38 тисяч гривень, продовжили запобіжний захід
22 липень, 07:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували
Сьогодні, 01:22
 0
Міністерка освіти хоче скоротити кількість університетів, «урізавши» фінансування
Сьогодні, 00:24
 0
26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Польський військовий застрелив українського бійця
25 вересень, 23:34
 0
Лучани завоювали нагороди лицарського чемпіонату України
25 вересень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8
﻿