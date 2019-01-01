На Волині кличуть взяти участь у патріотичному велопробізі
Сьогодні, 18:48
У Ковелі відбудеться патріотичний велопробіг.
Про це повідомили на сайті Ковельської міськради.
«Запрошуємо до участі усіх бажаючих у міжобласний наметовий національно-патріотичний табір «Волинська Січ», – йдеться у дописі.
На учасників чекає:
- велопробіг за маршрутом Ковель – с. Городилець-Ковель;
- туристичні командні змагання та цікаві призи;
- тепле спілкування біля багаття;
- ігри та конкурси.
Щоб взяти участь у велопробізі, потрібно мати більше 18 років віку та власний велосипед. Участь безкоштовна.
Із собою необхідно мати: прапор України або іншу національну символіку, ліхтарик, світловідбиваючі жилети або одяг з елементами світловідбиваючої тканини, теплий одяг.
Учасникам потрібно ознайомитись з правилами дорожнього руху та дотримуватись їх під час велопробігу.
Участь у заході за попередньою реєстрацією.
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Про це повідомили на сайті Ковельської міськради.
«Запрошуємо до участі усіх бажаючих у міжобласний наметовий національно-патріотичний табір «Волинська Січ», – йдеться у дописі.
На учасників чекає:
- велопробіг за маршрутом Ковель – с. Городилець-Ковель;
- туристичні командні змагання та цікаві призи;
- тепле спілкування біля багаття;
- ігри та конкурси.
Щоб взяти участь у велопробізі, потрібно мати більше 18 років віку та власний велосипед. Участь безкоштовна.
Із собою необхідно мати: прапор України або іншу національну символіку, ліхтарик, світловідбиваючі жилети або одяг з елементами світловідбиваючої тканини, теплий одяг.
Учасникам потрібно ознайомитись з правилами дорожнього руху та дотримуватись їх під час велопробігу.
Участь у заході за попередньою реєстрацією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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