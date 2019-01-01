На Волині кличуть взяти участь у патріотичному велопробізі





Про це повідомили на сайті



«Запрошуємо до участі усіх бажаючих у міжобласний наметовий національно-патріотичний табір «Волинська Січ», – йдеться у дописі.



На учасників чекає:



- велопробіг за маршрутом Ковель – с. Городилець-Ковель;

- туристичні командні змагання та цікаві призи;

- тепле спілкування біля багаття;

- ігри та конкурси.



Щоб взяти участь у велопробізі, потрібно мати більше 18 років віку та власний велосипед. Участь безкоштовна.



Із собою необхідно мати: прапор України або іншу національну символіку, ліхтарик, світловідбиваючі жилети або одяг з елементами світловідбиваючої тканини, теплий одяг.



Учасникам потрібно ознайомитись з правилами дорожнього руху та дотримуватись їх під час велопробігу.



Участь у заході за попередньою реєстрацією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відбудеться патріотичний велопробіг.Про це повідомили на сайті Ковельської міськради «Запрошуємо до участі усіх бажаючих у міжобласний наметовий національно-патріотичний табір «Волинська Січ», – йдеться у дописі.На учасників чекає:- велопробіг за маршрутом Ковель – с. Городилець-Ковель;- туристичні командні змагання та цікаві призи;- тепле спілкування біля багаття;- ігри та конкурси.Щоб взяти участь у велопробізі, потрібно мати більше 18 років віку та власний велосипед. Участь безкоштовна.Із собою необхідно мати: прапор України або іншу національну символіку, ліхтарик, світловідбиваючі жилети або одяг з елементами світловідбиваючої тканини, теплий одяг.Учасникам потрібно ознайомитись з правилами дорожнього руху та дотримуватись їх під час велопробігу.Участь у заході за попередньою реєстрацією.

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