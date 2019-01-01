вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині кличуть взяти участь у патріотичному велопробізі

На Волині кличуть взяти участь у патріотичному велопробізі
У Ковелі відбудеться патріотичний велопробіг.

Про це повідомили на сайті Ковельської міськради.

«Запрошуємо до участі усіх бажаючих у міжобласний наметовий національно-патріотичний табір «Волинська Січ», – йдеться у дописі.

На учасників чекає:

- велопробіг за маршрутом Ковель – с. Городилець-Ковель;
- туристичні командні змагання та цікаві призи;
- тепле спілкування біля багаття;
- ігри та конкурси.

Щоб взяти участь у велопробізі, потрібно мати більше 18 років віку та власний велосипед. Участь безкоштовна.

Із собою необхідно мати: прапор України або іншу національну символіку, ліхтарик, світловідбиваючі жилети або одяг з елементами світловідбиваючої тканини, теплий одяг.

Учасникам потрібно ознайомитись з правилами дорожнього руху та дотримуватись їх під час велопробігу.

Участь у заході за попередньою реєстрацією.

На Волині кличуть взяти участь у патріотичному велопробізі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, Волинь, велопробіг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні лісівники з Волині представили оригінальну експозицію на всеукраїнському конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 19:27
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині кличуть взяти участь у патріотичному велопробізі
Сьогодні, 18:48
«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції
Сьогодні, 18:38
Оля Полякова виступить у Луцьку з новим шоу «Королева ночі»
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
На околиці Ковеля знайшли тіло чоловіка з простреленою головою: шукають вбивць На околиці Ковеля знайшли тіло чоловіка з простреленою головою: шукають вбивць
18 вересень, 10:38
Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства
10 вересень, 13:44
На ковельському вокзалі відбулась фотосесія дизайнерської колекції одягу у стилі 1970-х На ковельському вокзалі відбулась фотосесія дизайнерської колекції одягу у стилі 1970-х
09 вересень, 10:17
Волинські хірурги видалили величезний камінь з нирки пацієнта. ФОТО Волинські хірурги видалили величезний камінь з нирки пацієнта. ФОТО
06 вересень, 14:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували
Сьогодні, 01:22
 1
5 днів лежав поранений у лісі і їв мурах та хробаків: вражаюча історія бійця, який вижив під Іловайськом
25 вересень, 12:37
 1
Хто зможе продавати та купувати українську землю? НАЖИВО
Сьогодні, 20:05
 0
Прогноз погоди у Луцьку на п'ятницю, 27 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Сергій Притула та «Вар'яти» дадуть два концерти у Луцьку. АНОНС
Сьогодні, 19:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿