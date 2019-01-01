Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Іваничівський район
1. 10:00 – 15:00.
с.Колона вул.Незалежності, Роздольна
2. 10:00 – 16:00
с.Топилище територія колишньої ферми
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-156 11:00 – 14:00 ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П. с. Гута Боровенська, вул. Вижар, вул. Набережна, вул. Довга Нива.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10кВ Л 92-03 9:00-16:00
ПЛ-10кВ Л 92-03
КТП-167 с.Журавичі
ПП "Дрімко"
КТП-168 с.Журавичі
СГПП `Дружба`
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ЗТП-169 с.Журавичі
Сільська рада с.Журавичі
Свято-Миколаївська громада УПЦ КП
Сільська рада с.Журавичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-172 с.Журавичі
ФОП Філюк Олександр Васильович
ФОП Іллюк Юрій Васильович
Ківерцівське сільське споживче товариство
УДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком"
КТП-173 с.Журавичі
ФОП Гонтар Алла Анатоліївна
СГПП `Дружба`
КТП-457 с.Журавичі
СГПП `Дружба`
ЗТП-485 с.Журавичі
ДП"Колківське лісове господарство" ПЛ-10кВ Л 92-03
КТП-167 с.Журавичі
КТП-168 с.Журавичі
ЗТП-169 с.Журавичі
вул.Садова вул.Олімпійська,вул.Калініна,вул.Молодіжна,вул.Незалежності
КТП-172 с.Журавичі
вул.Садова вул.Шевенка вул.Перемоги
КТП-173 с.Журавичі
вул.Вече
КТП-457 с.Журавичі
ЗТП-485 с.Журавичі
3 ПЛ-10кВ Л 70-04 9:00-16:00
ПЛ-10кВ Л 70-04
КТП-37 м.Ківерці
ФОП Джам Микола Петрович
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна
ФОП Алексюк Катерина Петрівна
КТП-93 м.Ківерці
ФОП Панасюк Юрій Іванович
ФОП Климович Микола Іванович
Ківерцівське міське споживче товариство
КТП-92 м.Ківерці
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-91 м.Ківерці
КТП-96 м.Ківерці
ТзОВ "Шен"
КТП-97
ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна
Релігійна громада адвентистів сьомого дня
ФОП Прокопчук Галина Степанівна
ФОП Дзвонко Ігор Миколайович
ФОП Величко Ірина Михайлівна
ФОП Коваленко Алла Іванівна
КТП-181 м.Ківерці
ТзОВ `Тартак`
КТП-387 м.Ківерці
Релігійна громада ЄХБ Ківерці
ФОП Мосійчук Галина Василівна
Відділ освіти
КТП-435 м.Ківерці
ТзОВ "Обрій"
КТП-497 м.Ківерці
Ківерцівський РСТК ТСО України
Церква ХВЄ
ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна
Ківерцівська філія ПАТ "Волиньобленерго" ПЛ-10кВ Л 70-04
КТП-37 м.Ківерці
вул.Ціолковського,буд.1-15,16,вул.Ломоносова,буд.1-13,пров.Миру,1-16,вул.Паркова
вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),вул.Дорошенка,буд.1-4,пров.Дорошенка,буд.1-16,вул.Міцкевича вул.Паркова,буд.20-24,8,10,49,51,53
КТП-93 м.Ківерці
вул.8-го Березня,буд.1-26,вул.Свободи,буд.1,2,3,вул.Чехова,2
вул.Ціолковського,вул.49,51-82,83,85,87,89,91,93,вул.Чехова,1,3-11,вул.Космонавтів,буд.63,65,69
вул.Ціолковського,буд.17-47,48,50,52,54 вул.Свободи,буд.4-18,вул.Лісна,вул.Космонавтів,буд.14,16,17-64 вул.Ціолковського,буд.37
КТП-92 м.Ківерці
КТП-91 м.Ківерці
вул.Деревообробників вул.Винниченка,буд.2-10,вул.Гордіюк,буд.17-29
КТП-96 м.Ківерці
вул.Чкалова,36
КТП-97
вул.Жовтнева,буд.53,55,57,69,70,72,вул.Січ.Стрільців,2буд.4-46,47,49,51,вул.Комунальна
вул.Чапаєва,буд.20-28,31,33,35,37,вул.Київська,буд.64,66,65,67,69,70,71,72,74,76,77,80,82 вул.Чапаєва,буд.33,36,40,вул.Матросова,буд.1-9,10-28(парні),провл.Чапаєва
КТП-181 м.Ківерці
КТП-387 м.Ківерці
вул.Дорошенка вул.Миру,буд.1-37,вул.Свободи,буд.1,вул.Л.Толстого
КТП-435 м.Ківерці
КТП-497 м.Ківерці
вул.Шевченка
вул.Гордіюк,буд.1-9, вул.Шевченка,буд.59-83(непарні)
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФАП
Церква
Клуб
ДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. Дроздні
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-9 ТП-40 09:00-17:00 Стоматологічний кабінет, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ
вул.Дружби, 31-41
вул.Героїв УПА, 1-16
вул.Світла, 1-37
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.
с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.
с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніж
с.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.
с.Щурин вул.Перемоги.
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Іваничівський район
1. 10:00 – 15:00.
с.Колона вул.Незалежності, Роздольна
2. 10:00 – 16:00
с.Топилище територія колишньої ферми
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-156 11:00 – 14:00 ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П. с. Гута Боровенська, вул. Вижар, вул. Набережна, вул. Довга Нива.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10кВ Л 92-03 9:00-16:00
ПЛ-10кВ Л 92-03
КТП-167 с.Журавичі
ПП "Дрімко"
КТП-168 с.Журавичі
СГПП `Дружба`
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ЗТП-169 с.Журавичі
Сільська рада с.Журавичі
Свято-Миколаївська громада УПЦ КП
Сільська рада с.Журавичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-172 с.Журавичі
ФОП Філюк Олександр Васильович
ФОП Іллюк Юрій Васильович
Ківерцівське сільське споживче товариство
УДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком"
КТП-173 с.Журавичі
ФОП Гонтар Алла Анатоліївна
СГПП `Дружба`
КТП-457 с.Журавичі
СГПП `Дружба`
ЗТП-485 с.Журавичі
ДП"Колківське лісове господарство" ПЛ-10кВ Л 92-03
КТП-167 с.Журавичі
КТП-168 с.Журавичі
ЗТП-169 с.Журавичі
вул.Садова вул.Олімпійська,вул.Калініна,вул.Молодіжна,вул.Незалежності
КТП-172 с.Журавичі
вул.Садова вул.Шевенка вул.Перемоги
КТП-173 с.Журавичі
вул.Вече
КТП-457 с.Журавичі
ЗТП-485 с.Журавичі
3 ПЛ-10кВ Л 70-04 9:00-16:00
ПЛ-10кВ Л 70-04
КТП-37 м.Ківерці
ФОП Джам Микола Петрович
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна
ФОП Алексюк Катерина Петрівна
КТП-93 м.Ківерці
ФОП Панасюк Юрій Іванович
ФОП Климович Микола Іванович
Ківерцівське міське споживче товариство
КТП-92 м.Ківерці
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-91 м.Ківерці
КТП-96 м.Ківерці
ТзОВ "Шен"
КТП-97
ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна
Релігійна громада адвентистів сьомого дня
ФОП Прокопчук Галина Степанівна
ФОП Дзвонко Ігор Миколайович
ФОП Величко Ірина Михайлівна
ФОП Коваленко Алла Іванівна
КТП-181 м.Ківерці
ТзОВ `Тартак`
КТП-387 м.Ківерці
Релігійна громада ЄХБ Ківерці
ФОП Мосійчук Галина Василівна
Відділ освіти
КТП-435 м.Ківерці
ТзОВ "Обрій"
КТП-497 м.Ківерці
Ківерцівський РСТК ТСО України
Церква ХВЄ
ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна
Ківерцівська філія ПАТ "Волиньобленерго" ПЛ-10кВ Л 70-04
КТП-37 м.Ківерці
вул.Ціолковського,буд.1-15,16,вул.Ломоносова,буд.1-13,пров.Миру,1-16,вул.Паркова
вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),вул.Дорошенка,буд.1-4,пров.Дорошенка,буд.1-16,вул.Міцкевича вул.Паркова,буд.20-24,8,10,49,51,53
КТП-93 м.Ківерці
вул.8-го Березня,буд.1-26,вул.Свободи,буд.1,2,3,вул.Чехова,2
вул.Ціолковського,вул.49,51-82,83,85,87,89,91,93,вул.Чехова,1,3-11,вул.Космонавтів,буд.63,65,69
вул.Ціолковського,буд.17-47,48,50,52,54 вул.Свободи,буд.4-18,вул.Лісна,вул.Космонавтів,буд.14,16,17-64 вул.Ціолковського,буд.37
КТП-92 м.Ківерці
КТП-91 м.Ківерці
вул.Деревообробників вул.Винниченка,буд.2-10,вул.Гордіюк,буд.17-29
КТП-96 м.Ківерці
вул.Чкалова,36
КТП-97
вул.Жовтнева,буд.53,55,57,69,70,72,вул.Січ.Стрільців,2буд.4-46,47,49,51,вул.Комунальна
вул.Чапаєва,буд.20-28,31,33,35,37,вул.Київська,буд.64,66,65,67,69,70,71,72,74,76,77,80,82 вул.Чапаєва,буд.33,36,40,вул.Матросова,буд.1-9,10-28(парні),провл.Чапаєва
КТП-181 м.Ківерці
КТП-387 м.Ківерці
вул.Дорошенка вул.Миру,буд.1-37,вул.Свободи,буд.1,вул.Л.Толстого
КТП-435 м.Ківерці
КТП-497 м.Ківерці
вул.Шевченка
вул.Гордіюк,буд.1-9, вул.Шевченка,буд.59-83(непарні)
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФАП
Церква
Клуб
ДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. Дроздні
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-9 ТП-40 09:00-17:00 Стоматологічний кабінет, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ
вул.Дружби, 31-41
вул.Героїв УПА, 1-16
вул.Світла, 1-37
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.
с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.
с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніж
с.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.
с.Щурин вул.Перемоги.
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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