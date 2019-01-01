Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 вересня





Іваничівський район



1. 10:00 – 15:00.

с.Колона вул.Незалежності, Роздольна

2. 10:00 – 16:00

с.Топилище територія колишньої ферми



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-156 11:00 – 14:00 ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П. с. Гута Боровенська, вул. Вижар, вул. Набережна, вул. Довга Нива.



Ківерцівський район



1 ПЛ-0,4кВ КТП-144

8:30-17:00

ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці

ФОП Скарвінко Віра Юліанівна

ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці

вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,

вул.Мічуріна,буд.1-30

вул.Медвєвєва,буд.1-30

вул.Воровського,буд.1-71

вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27



2 ПЛ-10кВ Л 92-03 9:00-16:00

ПЛ-10кВ Л 92-03

КТП-167 с.Журавичі

ПП "Дрімко"

КТП-168 с.Журавичі

СГПП `Дружба`

ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

ЗТП-169 с.Журавичі

Сільська рада с.Журавичі

Свято-Миколаївська громада УПЦ КП

Сільська рада с.Журавичі

Відділ освіти Ківерцівської РДА

КТП-172 с.Журавичі

ФОП Філюк Олександр Васильович

ФОП Іллюк Юрій Васильович

Ківерцівське сільське споживче товариство

УДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком"

КТП-173 с.Журавичі

ФОП Гонтар Алла Анатоліївна

СГПП `Дружба`

КТП-457 с.Журавичі

СГПП `Дружба`

ЗТП-485 с.Журавичі

ДП"Колківське лісове господарство" ПЛ-10кВ Л 92-03

КТП-167 с.Журавичі



КТП-168 с.Журавичі





ЗТП-169 с.Журавичі

вул.Садова вул.Олімпійська,вул.Калініна,вул.Молодіжна,вул.Незалежності



КТП-172 с.Журавичі

вул.Садова вул.Шевенка вул.Перемоги



КТП-173 с.Журавичі

вул.Вече



КТП-457 с.Журавичі



ЗТП-485 с.Журавичі



3 ПЛ-10кВ Л 70-04 9:00-16:00

ПЛ-10кВ Л 70-04

КТП-37 м.Ківерці

ФОП Джам Микола Петрович

ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна

ФОП Алексюк Катерина Петрівна



КТП-93 м.Ківерці

ФОП Панасюк Юрій Іванович

ФОП Климович Микола Іванович

Ківерцівське міське споживче товариство



КТП-92 м.Ківерці

ДТГО "Львівська залізниця "

КТП-91 м.Ківерці



КТП-96 м.Ківерці

ТзОВ "Шен"

КТП-97

ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна

Релігійна громада адвентистів сьомого дня

ФОП Прокопчук Галина Степанівна

ФОП Дзвонко Ігор Миколайович

ФОП Величко Ірина Михайлівна

ФОП Коваленко Алла Іванівна



КТП-181 м.Ківерці

ТзОВ `Тартак`

КТП-387 м.Ківерці

Релігійна громада ЄХБ Ківерці

ФОП Мосійчук Галина Василівна

Відділ освіти

КТП-435 м.Ківерці

ТзОВ "Обрій"

КТП-497 м.Ківерці

Ківерцівський РСТК ТСО України

Церква ХВЄ

ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна

Ківерцівська філія ПАТ "Волиньобленерго" ПЛ-10кВ Л 70-04

КТП-37 м.Ківерці

вул.Ціолковського,буд.1-15,16,вул.Ломоносова,буд.1-13,пров.Миру,1-16,вул.Паркова

вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),вул.Дорошенка,буд.1-4,пров.Дорошенка,буд.1-16,вул.Міцкевича вул.Паркова,буд.20-24,8,10,49,51,53

КТП-93 м.Ківерці

вул.8-го Березня,буд.1-26,вул.Свободи,буд.1,2,3,вул.Чехова,2

вул.Ціолковського,вул.49,51-82,83,85,87,89,91,93,вул.Чехова,1,3-11,вул.Космонавтів,буд.63,65,69

вул.Ціолковського,буд.17-47,48,50,52,54 вул.Свободи,буд.4-18,вул.Лісна,вул.Космонавтів,буд.14,16,17-64 вул.Ціолковського,буд.37

КТП-92 м.Ківерці



КТП-91 м.Ківерці

вул.Деревообробників вул.Винниченка,буд.2-10,вул.Гордіюк,буд.17-29

КТП-96 м.Ківерці

вул.Чкалова,36

КТП-97

вул.Жовтнева,буд.53,55,57,69,70,72,вул.Січ.Стрільців,2буд.4-46,47,49,51,вул.Комунальна

вул.Чапаєва,буд.20-28,31,33,35,37,вул.Київська,буд.64,66,65,67,69,70,71,72,74,76,77,80,82 вул.Чапаєва,буд.33,36,40,вул.Матросова,буд.1-9,10-28(парні),провл.Чапаєва

КТП-181 м.Ківерці



КТП-387 м.Ківерці

вул.Дорошенка вул.Миру,буд.1-37,вул.Свободи,буд.1,вул.Л.Толстого



КТП-435 м.Ківерці



КТП-497 м.Ківерці

вул.Шевченка

вул.Гордіюк,буд.1-9, вул.Шевченка,буд.59-83(непарні)



Ковельський район



1. 9:00-17:00

ФАП

Церква

Клуб

ДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. Дроздні



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.





місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано.





Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано.





Любомльський та Шацький райони

Вимкнень споживачів не заплановано.





Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.





Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.





місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-9 ТП-40 09:00-17:00 Стоматологічний кабінет, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ

вул.Дружби, 31-41

вул.Героїв УПА, 1-16

вул.Світла, 1-37



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.





Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.

2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна

4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.

с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.

с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніж

с.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.

с.Щурин вул.Перемоги.

5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.

6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.

8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе

9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,

10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова

с.Залісці

с.Кременець с.Ужова

с.Залісці

с.Кременець



Старовижівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Турійський район

Вимкнень споживачів не заплановано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 10:00 – 15:00.с.Колона вул.Незалежності, Роздольна2. 10:00 – 16:00с.Топилище територія колишньої ферми1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-156 11:00 – 14:00 ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П. с. Гута Боровенська, вул. Вижар, вул. Набережна, вул. Довга Нива.1 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-10кВ Л 92-03 9:00-16:00ПЛ-10кВ Л 92-03КТП-167 с.ЖуравичіПП "Дрімко"КТП-168 с.ЖуравичіСГПП `Дружба`ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ЗТП-169 с.ЖуравичіСільська рада с.ЖуравичіСвято-Миколаївська громада УПЦ КПСільська рада с.ЖуравичіВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-172 с.ЖуравичіФОП Філюк Олександр ВасильовичФОП Іллюк Юрій ВасильовичКіверцівське сільське споживче товариствоУДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком"КТП-173 с.ЖуравичіФОП Гонтар Алла АнатоліївнаСГПП `Дружба`КТП-457 с.ЖуравичіСГПП `Дружба`ЗТП-485 с.ЖуравичіДП"Колківське лісове господарство" ПЛ-10кВ Л 92-03КТП-167 с.ЖуравичіКТП-168 с.ЖуравичіЗТП-169 с.Журавичівул.Садова вул.Олімпійська,вул.Калініна,вул.Молодіжна,вул.НезалежностіКТП-172 с.Журавичівул.Садова вул.Шевенка вул.ПеремогиКТП-173 с.Журавичівул.ВечеКТП-457 с.ЖуравичіЗТП-485 с.Журавичі3 ПЛ-10кВ Л 70-04 9:00-16:00ПЛ-10кВ Л 70-04КТП-37 м.КіверціФОП Джам Микола ПетровичФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівнаФОП Алексюк Катерина ПетрівнаКТП-93 м.КіверціФОП Панасюк Юрій ІвановичФОП Климович Микола ІвановичКіверцівське міське споживче товариствоКТП-92 м.КіверціДТГО "Львівська залізниця "КТП-91 м.КіверціКТП-96 м.КіверціТзОВ "Шен"КТП-97ФОП Бутримчук Тетяна СергіївнаРелігійна громада адвентистів сьомого дняФОП Прокопчук Галина СтепанівнаФОП Дзвонко Ігор МиколайовичФОП Величко Ірина МихайлівнаФОП Коваленко Алла ІванівнаКТП-181 м.КіверціТзОВ `Тартак`КТП-387 м.КіверціРелігійна громада ЄХБ КіверціФОП Мосійчук Галина ВасилівнаВідділ освітиКТП-435 м.КіверціТзОВ "Обрій"КТП-497 м.КіверціКіверцівський РСТК ТСО УкраїниЦерква ХВЄФОП Матвіюк Лілія ДмитрівнаКіверцівська філія ПАТ "Волиньобленерго" ПЛ-10кВ Л 70-04КТП-37 м.Ківерцівул.Ціолковського,буд.1-15,16,вул.Ломоносова,буд.1-13,пров.Миру,1-16,вул.Парковавул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),вул.Дорошенка,буд.1-4,пров.Дорошенка,буд.1-16,вул.Міцкевича вул.Паркова,буд.20-24,8,10,49,51,53КТП-93 м.Ківерцівул.8-го Березня,буд.1-26,вул.Свободи,буд.1,2,3,вул.Чехова,2вул.Ціолковського,вул.49,51-82,83,85,87,89,91,93,вул.Чехова,1,3-11,вул.Космонавтів,буд.63,65,69вул.Ціолковського,буд.17-47,48,50,52,54 вул.Свободи,буд.4-18,вул.Лісна,вул.Космонавтів,буд.14,16,17-64 вул.Ціолковського,буд.37КТП-92 м.КіверціКТП-91 м.Ківерцівул.Деревообробників вул.Винниченка,буд.2-10,вул.Гордіюк,буд.17-29КТП-96 м.Ківерцівул.Чкалова,36КТП-97вул.Жовтнева,буд.53,55,57,69,70,72,вул.Січ.Стрільців,2буд.4-46,47,49,51,вул.Комунальнавул.Чапаєва,буд.20-28,31,33,35,37,вул.Київська,буд.64,66,65,67,69,70,71,72,74,76,77,80,82 вул.Чапаєва,буд.33,36,40,вул.Матросова,буд.1-9,10-28(парні),провл.ЧапаєваКТП-181 м.КіверціКТП-387 м.Ківерцівул.Дорошенка вул.Миру,буд.1-37,вул.Свободи,буд.1,вул.Л.ТолстогоКТП-435 м.КіверціКТП-497 м.Ківерцівул.Шевченкавул.Гордіюк,буд.1-9, вул.Шевченка,буд.59-83(непарні)1. 9:00-17:00ФАПЦеркваКлубДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. ДроздніВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-9 ТП-40 09:00-17:00 Стоматологічний кабінет, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськвул.Дружби, 31-41вул.Героїв УПА, 1-16вул.Світла, 1-37Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніжс.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.с.Щурин вул.Перемоги.5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.КременецьВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.

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