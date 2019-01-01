Четверо лучанок стали «матерями-героїнями»
Сьогодні, 13:45
Указом Президента України ще четверо лучанок отримали почесне звання України "Мати-героїня".
Посвідчення та значки сьогодні їм вручили заступник міського голови Ірина Чебелюк та директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, - йдеться на сайті Луцькради.
Отримали звання - Наталія Кравчук, Любов Мандзюк, Світлана Сапожнік та Наталія Хорошенко. Вони виховують п’ять та більше дітей, при чому наймолодшій в родині - повинно виповнитися вісім років. Загалом у місті вже проживає 269 жінок, удостоєні почесного звання "Мати-героїня".
Заступник міського голови Ірина Чебелюк, вітаючи жінок, зазначила, що ще з дитинства була переконана, що покликання жінки - це народження дітей.
"Мені дуже приємно, що у нашому місті є жінки, які присвячують своє життя дітям, дарують життя не одному малюку, не сплять багато ночей та переживають кожною клітиною свого тіла за майбутнє кожної дитини", - сказала вона, після чого побажала багатодітним лучанкам щастя, здоров’я, натхнення та енергії.
"Нехай ваші думки та серце завжди будуть спокійними за вас та ваших діток", - зазначила Ірина Чебелюк.
Долучилася до вітань й директорка департаменту соціальної політики Вікторія Майборода.
"Ваші талановиті діти - це наше майбутнє, ваші сім’ї - приклад для наслідування", - підсумувала жінка.
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Посвідчення та значки сьогодні їм вручили заступник міського голови Ірина Чебелюк та директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, - йдеться на сайті Луцькради.
Отримали звання - Наталія Кравчук, Любов Мандзюк, Світлана Сапожнік та Наталія Хорошенко. Вони виховують п’ять та більше дітей, при чому наймолодшій в родині - повинно виповнитися вісім років. Загалом у місті вже проживає 269 жінок, удостоєні почесного звання "Мати-героїня".
Заступник міського голови Ірина Чебелюк, вітаючи жінок, зазначила, що ще з дитинства була переконана, що покликання жінки - це народження дітей.
"Мені дуже приємно, що у нашому місті є жінки, які присвячують своє життя дітям, дарують життя не одному малюку, не сплять багато ночей та переживають кожною клітиною свого тіла за майбутнє кожної дитини", - сказала вона, після чого побажала багатодітним лучанкам щастя, здоров’я, натхнення та енергії.
"Нехай ваші думки та серце завжди будуть спокійними за вас та ваших діток", - зазначила Ірина Чебелюк.
Долучилася до вітань й директорка департаменту соціальної політики Вікторія Майборода.
"Ваші талановиті діти - це наше майбутнє, ваші сім’ї - приклад для наслідування", - підсумувала жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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