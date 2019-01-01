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Четверо лучанок стали «матерями-героїнями»

Четверо лучанок стали «матерями-героїнями»
Указом Президента України ще четверо лучанок отримали почесне звання України "Мати-героїня".

Посвідчення та значки сьогодні їм вручили заступник міського голови Ірина Чебелюк та директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, - йдеться на сайті Луцькради.

Отримали звання - Наталія Кравчук, Любов Мандзюк, Світлана Сапожнік та Наталія Хорошенко. Вони виховують п’ять та більше дітей, при чому наймолодшій в родині - повинно виповнитися вісім років. Загалом у місті вже проживає 269 жінок, удостоєні почесного звання "Мати-героїня".

Заступник міського голови Ірина Чебелюк, вітаючи жінок, зазначила, що ще з дитинства була переконана, що покликання жінки - це народження дітей.

"Мені дуже приємно, що у нашому місті є жінки, які присвячують своє життя дітям, дарують життя не одному малюку, не сплять багато ночей та переживають кожною клітиною свого тіла за майбутнє кожної дитини", - сказала вона, після чого побажала багатодітним лучанкам щастя, здоров’я, натхнення та енергії.

"Нехай ваші думки та серце завжди будуть спокійними за вас та ваших діток", - зазначила Ірина Чебелюк.

Долучилася до вітань й директорка департаменту соціальної політики Вікторія Майборода.

"Ваші талановиті діти - це наше майбутнє, ваші сім’ї - приклад для наслідування", - підсумувала жінка.

Четверо лучанок стали «матерями-героїнями»
Четверо лучанок стали «матерями-героїнями»






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Теги: відзнаки, "матір-героїня", лучанки, Луцькрада
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