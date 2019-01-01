Четверо лучанок стали «матерями-героїнями»





Посвідчення та значки сьогодні їм вручили заступник міського голови Ірина Чебелюк та директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, - йдеться на



Отримали звання - Наталія Кравчук, Любов Мандзюк, Світлана Сапожнік та Наталія Хорошенко. Вони виховують п’ять та більше дітей, при чому наймолодшій в родині - повинно виповнитися вісім років. Загалом у місті вже проживає 269 жінок, удостоєні почесного звання "Мати-героїня".



Заступник міського голови Ірина Чебелюк, вітаючи жінок, зазначила, що ще з дитинства була переконана, що покликання жінки - це народження дітей.



"Мені дуже приємно, що у нашому місті є жінки, які присвячують своє життя дітям, дарують життя не одному малюку, не сплять багато ночей та переживають кожною клітиною свого тіла за майбутнє кожної дитини", - сказала вона, після чого побажала багатодітним лучанкам щастя, здоров’я, натхнення та енергії.



"Нехай ваші думки та серце завжди будуть спокійними за вас та ваших діток", - зазначила Ірина Чебелюк.



Долучилася до вітань й директорка департаменту соціальної політики Вікторія Майборода.



"Ваші талановиті діти - це наше майбутнє, ваші сім’ї - приклад для наслідування", - підсумувала жінка.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Указом Президента України ще четверо лучанок отримали почесне звання України "Мати-героїня".Посвідчення та значки сьогодні їм вручили заступник міського головита директор департаменту соціальної політики, - йдеться на сайті Луцькради Отримали звання -. Вони виховують п’ять та більше дітей, при чому наймолодшій в родині - повинно виповнитися вісім років. Загалом у місті вже проживає 269 жінок, удостоєні почесного звання "Мати-героїня".Заступник міського голови Ірина Чебелюк, вітаючи жінок, зазначила, що ще з дитинства була переконана, що покликання жінки - це народження дітей."Мені дуже приємно, що у нашому місті є жінки, які присвячують своє життя дітям, дарують життя не одному малюку, не сплять багато ночей та переживають кожною клітиною свого тіла за майбутнє кожної дитини", - сказала вона, після чого побажала багатодітним лучанкам щастя, здоров’я, натхнення та енергії."Нехай ваші думки та серце завжди будуть спокійними за вас та ваших діток", - зазначила Ірина Чебелюк.Долучилася до вітань й директорка департаменту соціальної політики Вікторія Майборода."Ваші талановиті діти - це наше майбутнє, ваші сім’ї - приклад для наслідування", - підсумувала жінка.

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