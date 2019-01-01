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У Луцьку хочуть призначити тимчасового перевізника на маршрут №23

У Луцьку хочуть призначити тимчасового перевізника на маршрут №23
У Луцьку пропонують призначити тимчасового перевізника на маршрут №23.

Про це йдеться в проєкті рішення виконавчого комітету Луцькради.

Мешканці Луцька неодноразово зверталися у мерію щодо необхідності відновлення роботи автобусів за маршрутом №23. Тож у місті призначили конкурс на перевезення пасажирів, який відбудеться 29 жовтня.

До проведення конкурсу та визначення переможця пропонують призначити тимчасового перевізника на маршруті № 23 “Шота Руставелі – Адреналін Сіті” - ТОВ “АТП-Луцьк”.


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Теги: маршрутки, Луцьк
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