У Луцьку хочуть призначити тимчасового перевізника на маршрут №23





Про це йдеться в проєкті рішення виконавчого комітету Луцькради.



Мешканці Луцька неодноразово зверталися у мерію щодо необхідності відновлення роботи автобусів за маршрутом №23.



До проведення конкурсу та визначення переможця пропонують призначити тимчасового перевізника на маршруті № 23 “Шота Руставелі – Адреналін Сіті” - ТОВ “АТП-Луцьк”.





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