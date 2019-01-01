У Луцьку хочуть призначити тимчасового перевізника на маршрут №23
Сьогодні, 14:25
У Луцьку пропонують призначити тимчасового перевізника на маршрут №23.
Про це йдеться в проєкті рішення виконавчого комітету Луцькради.
Мешканці Луцька неодноразово зверталися у мерію щодо необхідності відновлення роботи автобусів за маршрутом №23. Тож у місті призначили конкурс на перевезення пасажирів, який відбудеться 29 жовтня.
До проведення конкурсу та визначення переможця пропонують призначити тимчасового перевізника на маршруті № 23 “Шота Руставелі – Адреналін Сіті” - ТОВ “АТП-Луцьк”.
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Про це йдеться в проєкті рішення виконавчого комітету Луцькради.
Мешканці Луцька неодноразово зверталися у мерію щодо необхідності відновлення роботи автобусів за маршрутом №23. Тож у місті призначили конкурс на перевезення пасажирів, який відбудеться 29 жовтня.
До проведення конкурсу та визначення переможця пропонують призначити тимчасового перевізника на маршруті № 23 “Шота Руставелі – Адреналін Сіті” - ТОВ “АТП-Луцьк”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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