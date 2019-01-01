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Користувався паспортом брата: на кордоні з Польщею затримали волинянина-грабіжника

Користувався паспортом брата: на кордоні з Польщею затримали волинянина-грабіжника
На кордоні з Польщею затримали грабіжника, який із братом «обчистив» декілька магазинів у Нововолинську.

Як повідомили інтернет-виданню «БУГ», магазинний злодій хотів виїхати з України. У коментарі начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук розповів, на кордоні затримали двох осіб – мешканців Нововолинська, які перебували в розшуку за вчинення майнових злочинів.

У Львівській області на пункті пропуску «Шегині» спіймали чоловіка, який разом з братом вчиняв крадіжки в магазинах та підозрюється у вчиненні інших кримінальних правопорушень. Разом із ним хотів виїхати до Польщі й громадянин К., розшукуваний за грабежі.

Нагадаємо, 28 серпня близько 16:00 двоє чоловіків в продуктовому магазині на 5-му мікрорайоні нанесли кілька ударів продавцю та викрали з каси близько 3000 гривень. Того ж дня одного затримали та взяли під варту.

Інший залишився на волі і користувався закордонним паспортом брата. З чужими документами його затримали на кордоні. 27-го вересня буде вирішуватися питання для обрання запобіжного заходу.

Розшукуваного за грабежі громадянина К., який також був спійманий на пункті пропуску «Шегині», взяли під варту. Він перебуває в СІЗО.

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Теги: грабіж, Волинь
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