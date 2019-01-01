У Луцьку озеленюють новий сквер на проспекті Волі. ФОТО





Про це на своїй сторінці у facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.



"Триває озеленення скверу по пр. Волі між будинками 31 та 33 по пр. Волі. Висаджено 8 дерев, 300 кущів та засіяно всю територію травою. Озеленення продовжується", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що восени 2016 року у Луцьку висадили трояндову алею, та вже невдовзі кущі квітів покрали. Тож на цьому місці вирішили облаштувати сквер. Роботи розпочали у жовтні 2018 року і зараз вони – на фінішній прямій.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі на місці колишньої трояндової алеї почали озеленення скверу.Про це на своїй сторінці у facebook написав радник міського голови"Триває озеленення скверу по пр. Волі між будинками 31 та 33 по пр. Волі. Висаджено 8 дерев, 300 кущів та засіяно всю територію травою. Озеленення продовжується", - йдеться у дописі.Нагадаємо, що восени 2016 року у Луцьку висадили трояндову алею, та вже невдовзі кущі квітів покрали. Тож на цьому місці вирішили облаштувати сквер. Роботи розпочали у жовтні 2018 року і зараз вони – на фінішній прямій. Ексрадниця міського голови Мар’яна Сорочук розповідала , що від ідеї садити у сквері троянди відмовились, аби рослини знову не покрали. Натомість мали посадити багаторічні рослини: 8 дерев Ірга Ламарка, які виростають до п’яти метрів, навесні цвітуть рожево-білим цвітом, а восени утворюють дрібні чорно-пурпурні яблучка, та 300 кущів спіреї японської сорту Gold Flame та Little princess, які цвітуть впродовж літа бордовим та рожевим цвітом.

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