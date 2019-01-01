У Луцьку озеленюють новий сквер на проспекті Волі. ФОТО
Сьогодні, 12:06
У Луцьку на проспекті Волі на місці колишньої трояндової алеї почали озеленення скверу.
Про це на своїй сторінці у facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.
"Триває озеленення скверу по пр. Волі між будинками 31 та 33 по пр. Волі. Висаджено 8 дерев, 300 кущів та засіяно всю територію травою. Озеленення продовжується", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що восени 2016 року у Луцьку висадили трояндову алею, та вже невдовзі кущі квітів покрали. Тож на цьому місці вирішили облаштувати сквер. Роботи розпочали у жовтні 2018 року і зараз вони – на фінішній прямій.
Ексрадниця міського голови Мар’яна Сорочук розповідала, що від ідеї садити у сквері троянди відмовились, аби рослини знову не покрали. Натомість мали посадити багаторічні рослини: 8 дерев Ірга Ламарка, які виростають до п’яти метрів, навесні цвітуть рожево-білим цвітом, а восени утворюють дрібні чорно-пурпурні яблучка, та 300 кущів спіреї японської сорту Gold Flame та Little princess, які цвітуть впродовж літа бордовим та рожевим цвітом.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.
"Триває озеленення скверу по пр. Волі між будинками 31 та 33 по пр. Волі. Висаджено 8 дерев, 300 кущів та засіяно всю територію травою. Озеленення продовжується", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що восени 2016 року у Луцьку висадили трояндову алею, та вже невдовзі кущі квітів покрали. Тож на цьому місці вирішили облаштувати сквер. Роботи розпочали у жовтні 2018 року і зараз вони – на фінішній прямій.
Ексрадниця міського голови Мар’яна Сорочук розповідала, що від ідеї садити у сквері троянди відмовились, аби рослини знову не покрали. Натомість мали посадити багаторічні рослини: 8 дерев Ірга Ламарка, які виростають до п’яти метрів, навесні цвітуть рожево-білим цвітом, а восени утворюють дрібні чорно-пурпурні яблучка, та 300 кущів спіреї японської сорту Gold Flame та Little princess, які цвітуть впродовж літа бордовим та рожевим цвітом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
стидоба а не озеленення, певно списали тисячи гривень, а озеленили на 100 грн.
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