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У Луцьку озеленюють новий сквер на проспекті Волі. ФОТО

У Луцьку озеленюють новий сквер на проспекті Волі. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі на місці колишньої трояндової алеї почали озеленення скверу.

Про це на своїй сторінці у facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.

"Триває озеленення скверу по пр. Волі між будинками 31 та 33 по пр. Волі. Висаджено 8 дерев, 300 кущів та засіяно всю територію травою. Озеленення продовжується", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що восени 2016 року у Луцьку висадили трояндову алею, та вже невдовзі кущі квітів покрали. Тож на цьому місці вирішили облаштувати сквер. Роботи розпочали у жовтні 2018 року і зараз вони – на фінішній прямій.

Ексрадниця міського голови Мар’яна Сорочук розповідала, що від ідеї садити у сквері троянди відмовились, аби рослини знову не покрали. Натомість мали посадити багаторічні рослини: 8 дерев Ірга Ламарка, які виростають до п’яти метрів, навесні цвітуть рожево-білим цвітом, а восени утворюють дрібні чорно-пурпурні яблучка, та 300 кущів спіреї японської сорту Gold Flame та Little princess, які цвітуть впродовж літа бордовим та рожевим цвітом.

У Луцьку озеленюють новий сквер на проспекті Волі. ФОТО
У Луцьку озеленюють новий сквер на проспекті Волі. ФОТО
У Луцьку озеленюють новий сквер на проспекті Волі. ФОТО
У Луцьку озеленюють новий сквер на проспекті Волі. ФОТО
У Луцьку озеленюють новий сквер на проспекті Волі. ФОТО

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Теги: сквер, Луцьк
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Коментарі 1
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стидоба а не озеленення, певно списали тисячи гривень, а озеленили на 100 грн.
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