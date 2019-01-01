Волинянину, який сокирою вдарив дружину по голові, присудили 170 гривень штрафу





Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



Так, 18 серпня близько 15:30 за місцем свого проживання чоловік вчинив насильство в сім'ї психологічного та фізичного характеру відносно своєї дружини. Він ображав її нецензурними словами та наніс один удар металевою сокирою в ділянку голови.



В судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненому правопорушенні визнав. Суду пояснив, що між ним та його дружиною виник словесний конфлікт на побутовому ґрунті, під час якого він ображав її нецензурними словами та вдарив сокирою по голові.



Суддя постановив визнати чоловіка винним та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.



Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районному суді 23 вересня слухали справу про побиття чоловіком своєї дружини.Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Рожище. Так, 18 серпня близько 15:30 за місцем свого проживання чоловік вчинив насильство в сім'ї психологічного та фізичного характеру відносно своєї дружини. Він ображав її нецензурними словами та наніс один удар металевою сокирою в ділянку голови.В судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненому правопорушенні визнав. Суду пояснив, що між ним та його дружиною виник словесний конфлікт на побутовому ґрунті, під час якого він ображав її нецензурними словами та вдарив сокирою по голові.Суддя постановив визнати чоловіка винним та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію