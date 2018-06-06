Студентські та водійські права хочуть зробити електронними
Сьогодні, 19:21
Уряд працює над запуском цифрових водійських прав і студентських квитків.
Про це повідомив "Українській правді" під час інтерв'ю віцепрем'єр України з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Наприклад, зараз ми працюємо над запуском цифрових водійських прав і цифрових студентських квитків. І скоро запустимо експеримент, коли люди зможуть замість пластикових прав возити з собою цифрові права, і ніхто не буде за це штрафувати", - зауважив чиновник.
Йдеться про програму в смартфоні додаток з водійськими правами і QR-кодом. На думку Федорова, це набагато зручніше, адже "планшет є у 30% поліцейських". Вони можуть відсканувати QR-код і перевірити посвідчення у своїй базі даних.
У селах же, де немає планшетів, за словами віцепрем'єра, все одно поліцейські сідають у патрульний автомобіль і дзвонять на базу, щоб перевірити посвідчення.
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Про це повідомив "Українській правді" під час інтерв'ю віцепрем'єр України з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Наприклад, зараз ми працюємо над запуском цифрових водійських прав і цифрових студентських квитків. І скоро запустимо експеримент, коли люди зможуть замість пластикових прав возити з собою цифрові права, і ніхто не буде за це штрафувати", - зауважив чиновник.
Йдеться про програму в смартфоні додаток з водійськими правами і QR-кодом. На думку Федорова, це набагато зручніше, адже "планшет є у 30% поліцейських". Вони можуть відсканувати QR-код і перевірити посвідчення у своїй базі даних.
У селах же, де немає планшетів, за словами віцепрем'єра, все одно поліцейські сідають у патрульний автомобіль і дзвонять на базу, щоб перевірити посвідчення.
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