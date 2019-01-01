Аварія в Луцьку: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
Сьогодні, 22:57
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу ТРЦ «Adrenalin City», що по вулиці Карбишева.
Унаслідок ДТП автомобіль марки Mazda перевернувся на дах, - повідомляє ІА "Волинські новини".
Так, зі слів поліцейського який працює на місці інциденту, у салоні автомобіля неповнолітніх дітей не було. Поліцейські повідомили, що у салоні перебувала лише водійка транспортного засобу.
З її слів, вона побачивши що дорогу перебігає тварина схожа на кота здійснила маневр, однак не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль перевернувся.
На місці події працювало 2 екіпажі патрульної поліції
Постраждалих унаслідок ДТП немає.
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Унаслідок ДТП автомобіль марки Mazda перевернувся на дах, - повідомляє ІА "Волинські новини".
Так, зі слів поліцейського який працює на місці інциденту, у салоні автомобіля неповнолітніх дітей не було. Поліцейські повідомили, що у салоні перебувала лише водійка транспортного засобу.
З її слів, вона побачивши що дорогу перебігає тварина схожа на кота здійснила маневр, однак не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль перевернувся.
На місці події працювало 2 екіпажі патрульної поліції
Постраждалих унаслідок ДТП немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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