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Аварія в Луцьку: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО

Аварія в Луцьку: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу ТРЦ «Adrenalin City», що по вулиці Карбишева.

Унаслідок ДТП автомобіль марки Mazda перевернувся на дах, - повідомляє ІА "Волинські новини".

Так, зі слів поліцейського який працює на місці інциденту, у салоні автомобіля неповнолітніх дітей не було. Поліцейські повідомили, що у салоні перебувала лише водійка транспортного засобу.

З її слів, вона побачивши що дорогу перебігає тварина схожа на кота здійснила маневр, однак не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль перевернувся.

На місці події працювало 2 екіпажі патрульної поліції

Постраждалих унаслідок ДТП немає.
Аварія в Луцьку: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
Аварія в Луцьку: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
Аварія в Луцьку: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО

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Теги: Луцьк, дтп
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