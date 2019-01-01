Аварія в Луцьку: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО





Унаслідок ДТП автомобіль марки Mazda перевернувся на дах, - повідомляє



Так, зі слів поліцейського який працює на місці інциденту, у салоні автомобіля неповнолітніх дітей не було. Поліцейські повідомили, що у салоні перебувала лише водійка транспортного засобу.



З її слів, вона побачивши що дорогу перебігає тварина схожа на кота здійснила маневр, однак не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль перевернувся.



На місці події працювало 2 екіпажі патрульної поліції



Постраждалих унаслідок ДТП немає.



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