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12-річний хлопець застрелив з рушниці товариша. ВІДЕО

12-річний хлопець застрелив з рушниці товариша. ВІДЕО
Подія сталася в одному із сіл Біляівського району. Попередньо встановлено, що 15-річний потерпілий перебував у гостях у 12-ти річного знайомого.

Про це інфомують на сайті Нацполіції.

Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець отримав поранення в область грудей. Від отриманого поранення дитина померла.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України.

12-річний хлопець застрелив з рушниці товариша. ВІДЕО
12-річний хлопець застрелив з рушниці товариша. ВІДЕО

Власника зброї і хлопця, який здійснив постріл, для отримання свідчень було доставлено до Усатівського відділення поліції.

Дитину допитано в присутності батьків та психолога. Наразі з малолітнім продовжують працювати психологи.

Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз.

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Теги: рушниця, поліція, постріл, смерть
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