12-річний хлопець застрелив з рушниці товариша. ВІДЕО
29 вересень, 22:40
Подія сталася в одному із сіл Біляівського району. Попередньо встановлено, що 15-річний потерпілий перебував у гостях у 12-ти річного знайомого.
Про це інфомують на сайті Нацполіції.
Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець отримав поранення в область грудей. Від отриманого поранення дитина померла.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Власника зброї і хлопця, який здійснив постріл, для отримання свідчень було доставлено до Усатівського відділення поліції.
Дитину допитано в присутності батьків та психолога. Наразі з малолітнім продовжують працювати психологи.
Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз.
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Про це інфомують на сайті Нацполіції.
Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець отримав поранення в область грудей. Від отриманого поранення дитина померла.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Власника зброї і хлопця, який здійснив постріл, для отримання свідчень було доставлено до Усатівського відділення поліції.
Дитину допитано в присутності батьків та психолога. Наразі з малолітнім продовжують працювати психологи.
Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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