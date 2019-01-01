12-річний хлопець застрелив з рушниці товариша. ВІДЕО





Про це інфомують на сайті



Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець отримав поранення в область грудей. Від отриманого поранення дитина померла.



Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України.





Власника зброї і хлопця, який здійснив постріл, для отримання свідчень було доставлено до Усатівського відділення поліції.



Дитину допитано в присутності батьків та психолога. Наразі з малолітнім продовжують працювати психологи.



Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подія сталася в одному із сіл Біляівського району. Попередньо встановлено, що 15-річний потерпілий перебував у гостях у 12-ти річного знайомого.Про це інфомують на сайті Нацполіції Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець отримав поранення в область грудей. Від отриманого поранення дитина померла.Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України.Власника зброї і хлопця, який здійснив постріл, для отримання свідчень було доставлено до Усатівського відділення поліції.Дитину допитано в присутності батьків та психолога. Наразі з малолітнім продовжують працювати психологи.Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз.

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