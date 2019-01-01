На трасі «Київ-Чоп» бензовоз злетів у кювет. ФОТО





Автопригода сталася у неділю, 29 вересня, близько восьмої години ранку, - інформує



Поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля, 48-річний житель Івано-Франківської області, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху, допустив занос транспортного засобу, внаслідок чого злетів у кювет.



Внаслідок ДТП керманич не постраждав і за результатами медичного освідування був тверезий. Автоцистерна була порожня.



На водія склали адміністративний протокол за статтею 124 КУпАП.







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