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На Волині автівка збила п’яного пішохода

На Волині автівка збила п’яного пішохода
На автодорозі в селі Кременець Рожищенського району автомобіль Renault Kangoo збив пішохода.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 вересня, близько 20 години, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 24-річний житель райцентру Рожище.

Попередньо встановили, що водій наїхав на 33-річного місцевого жителя, котрий, перетинав проїжджу частину дороги, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у центральну районну лікарню.




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Теги: аварія, Волинь пішохід
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