На Волині автівка збила п’яного пішохода





Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 вересня, близько 20 години, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля перебував 24-річний житель райцентру Рожище.



Попередньо встановили, що водій наїхав на 33-річного місцевого жителя, котрий, перетинав проїжджу частину дороги, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у центральну районну лікарню.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі в селі Кременець Рожищенського району автомобіль Renault Kangoo збив пішохода.Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 вересня, близько 20 години, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 24-річний житель райцентру Рожище.Попередньо встановили, що водій наїхав на 33-річного місцевого жителя, котрий, перетинав проїжджу частину дороги, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у центральну районну лікарню.

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