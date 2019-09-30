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Від завтра з обігу вийдуть дрібні монети в Україні

Від завтра з обігу вийдуть дрібні монети в Україні
В Україні від завтра, 1 жовтня, монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом. Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу.

НБУ повідомляє, що громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети упродовж наступних трьох років, - повідомляють Факти.ICTV.

Так, упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;

упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк Аваль).

Зауважують, ціна виготовлення монет 1, 2 та 5 копійок значно перевищує їхню номінальну вартість.

Держава зможе економити понад 90 млн грн на рік завдяки зменшенню витрат Національного банку на їхнє виготовлення та оброблення.

Від завтра з обігу вийдуть дрібні монети в Україні



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Теги: монети, 1 жовтня, вийдуть з обігу
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