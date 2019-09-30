Від завтра з обігу вийдуть дрібні монети в Україні





НБУ повідомляє, що громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети упродовж наступних трьох років, - повідомляють



Так, упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;



упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк Аваль).



Зауважують, ціна виготовлення монет 1, 2 та 5 копійок значно перевищує їхню номінальну вартість.



Держава зможе економити понад 90 млн грн на рік завдяки зменшенню витрат Національного банку на їхнє виготовлення та оброблення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні від завтра, 1 жовтня, монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом. Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу.НБУ повідомляє, що громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети упродовж наступних трьох років, - повідомляють Факти.ICTV. Так, упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк Аваль).Зауважують, ціна виготовлення монет 1, 2 та 5 копійок значно перевищує їхню номінальну вартість.Держава зможе економити понад 90 млн грн на рік завдяки зменшенню витрат Національного банку на їхнє виготовлення та оброблення.

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