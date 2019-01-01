У Луцьку на вихідних зловили двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 12:04
У Луцьку на вихідних знову виявили чоловіків з наркотиками.
Підозрілих осіб помітили на вулиці Зарічній. Під час перевірки в одного з чоловіків підозрілий згорток знайшли в рукаві та викликали слідчо-оперативну групу, - пише патрульна поліція Волинської області.
Іншого чоловіка виявили в інтернет-кафе на проспекті Волі. У 34-річного мешканця Підгайців знайшли 2 поліетиленових пакетики та паперовий згорток з речовинами, схожими на наркотичні.
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Підозрілих осіб помітили на вулиці Зарічній. Під час перевірки в одного з чоловіків підозрілий згорток знайшли в рукаві та викликали слідчо-оперативну групу, - пише патрульна поліція Волинської області.
Іншого чоловіка виявили в інтернет-кафе на проспекті Волі. У 34-річного мешканця Підгайців знайшли 2 поліетиленових пакетики та паперовий згорток з речовинами, схожими на наркотичні.
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