вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на вихідних зловили двох чоловіків з наркотиками

У Луцьку на вихідних зловили двох чоловіків з наркотиками
У Луцьку на вихідних знову виявили чоловіків з наркотиками.

Підозрілих осіб помітили на вулиці Зарічній. Під час перевірки в одного з чоловіків підозрілий згорток знайшли в рукаві та викликали слідчо-оперативну групу, - пише патрульна поліція Волинської області.

Іншого чоловіка виявили в інтернет-кафе на проспекті Волі. У 34-річного мешканця Підгайців знайшли 2 поліетиленових пакетики та паперовий згорток з речовинами, схожими на наркотичні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яний водій, який скоїв аварію, пропонував патрульним 200 доларів хабара
Сьогодні, 12:15
У Луцьку на вихідних зловили двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 12:04
П'яна волинянка побила патрульного
Сьогодні, 11:57
У селі поблизу Луцька вщент згорів Lexus
Сьогодні, 11:35
У Луцьку бус спричив подвійну аварію
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Луцька медсестра приторговувала наркотиками Луцька медсестра приторговувала наркотиками
26 вересень, 16:51
У Луцьку вгамували дебоширів з наркотиками. ФОТО У Луцьку вгамували дебоширів з наркотиками. ФОТО
22 вересень, 11:47
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками
20 вересень, 13:49
У Луцьку вночі патрульні затримали водія з цілим «арсеналом» наркотиків У Луцьку вночі патрульні затримали водія з цілим «арсеналом» наркотиків
11 вересень, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'яний водій, який скоїв аварію, пропонував патрульним 200 доларів хабара
Сьогодні, 12:15
 0
У Луцьку на вихідних зловили двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 12:04
 0
П'яна волинянка побила патрульного
Сьогодні, 11:57
 0
У селі поблизу Луцька вщент згорів Lexus
Сьогодні, 11:35
 0
У Луцьку бус спричив подвійну аварію
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿