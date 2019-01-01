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Лучанина обрали капітаном збірної України на Чемпіонаті Європи з диск-гольфу

Лучанина обрали капітаном збірної України на Чемпіонаті Європи з диск-гольфу
Лучанин Богдан Алексєєв буде капітаном/координатором збірної України на Чемпіонаті Європи з диск-гольфу.

Він відповідатиме за комунікацію між організаторами події та командою країни, – пише Конкурент.

Чемпіонату Європи з диск-гольфу відбудеться 14-23 серпня 2020 року на території парку біля замку Конопіште у Чехії. Територіально замок знаходиться поряд з містом Бенешов. Конопіште відоме як місце останнього проживання Ерцгерцога Франца Фердинанда – спадкоємця австро-угорського престолу – та його дружини Софі.

У чемпіонаті візьмуть участь 300 гравців з різних країн Європи.

Зазначається, що Богдан Алексєєв має сертифікацію на знання правил, що є обов’язковими вимогами для капітанів команд. Також Богдан вже мав досвід на минулому Чемпіонаті Європи.

Довідка: Диск-гольф це спортивна гра з літаючими дисками. Мета – потрібно пройти дистанцію за найменшу кількість кидків, тобто попасти диском у визначену ціль – кошик. Гра нагадує гольф, тільки замість м’ячиків – диск, замість лунок – спеціальні кошики, замість ключок – руки. Як і в гольфі з м’ячами, замість різних ключок для різних ударів у гольфі, в цьому виді спорту є безліч різних дисків для різних кидків. У цій грі доводиться не тільки добре кидати диск, але і добре думати який саме диск кинути і куди.

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Теги: Україна, Луцьк, Волинь, диско-гольф, Чемпіонат Європи, спорт
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