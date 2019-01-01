Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. КТП-123 Л-1 09:00-17:00 ФАП, церква с. Яковичі, вул. Жовтнева 2 – 47, Сільська
2. ТП-92 10:00-13:00 ТзОВ «Венгер», Носко м. Володимир-Волинський, вул. Г.Жежко
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв від КТП-123 10:00-17:00 с.Топилище вул.Набережна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-5 ЗТП-287 09:30 – 17:00 ВДАІ УМВС України (МРЕО «контора, гараж»), ПП Теплокамінь, ПП "Спеціал-Сервіс" (Центр діагностики авто), К-Каширська РССТ (Гриль Бар), ПП Голянський В.І., Церква свідків Єгових. м. Камінь – Каширський, вул.1 Травня.
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-250 11:00 – 15:00 с. Стобихівка, вул.. Польова,
вул. Лісова.
Ківерцівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
2 ПЛ-10 кВ 84-05
Від ЗТП -240 9:00-17:00
Від ЗТП -240
КТП-151 с.Дерно
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
КТП-210 с.Дерно
ПАТ "Гнідавський цукровий завоод"
КТП-300 с.Дерно
Дім молитви
ЩТП-238 с.Дерно
Школа, Інтернат, насосна, котельня, майстерня
КТП-324 с.Дерно
ФОП Подобаєва Ніна Леонідівна
КТП-349 с.Дерно
КТП-331 с.Дерно
ФОП Середа Микола І.
ПП "Комфорт-торг"
КТП-372 с.Дерно
Сільська рада с.Дерно
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ПАТ "Укртелеком"
ТзОВ "Елегант"
ФОП Левашов Василь Олегович Від ЗТП -240
КТП-151 с.Дерно
вул.Незалежності, 8-12/парні/,19-29/непарні/ вул.Незалежності, 1-17/парні/,2,2,4,6 вул.Затишна, /повністю/,
КТП-210 с.Дерно
КТП-300 с.Дерно
Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання
ЩТП-238 с.Дерно
КТП-324 с.Дерно
КТП-349 с.Дерно
вул Т. Шевченка ( вул. Кузнєцова ) Молодіжна, Рівненська
КТП-331 с.Дерно
вул.Шевченка,21-51/непарні/,44-54/парні/,вул.Першотравнева,2-14/парні/, вул.Шевченка,2-42/парні,1- 19/непарні/ вулШкільна,1-19,
КТП-372 с.Дерно
вул.Спеціалістів,5-41,
вул.Першотравнева,1-11/непарні/,вул.Жовтнева,36-58/парні/,55-71/непарні/,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:00-17:00
Бойлерна
Бібліотека
Червоне Сонце
Торговий павільйон
ПФ Астрон
Пр. Відродження, 41, 41А, 41Б
Пр. Молоді, 4-6
2. ТП-427
РУ-0,4 кВ ІІ СШ
Монтаж обліку 09:00-13:00 Бойлерна
Торгово-офісне приміщення Відродження 26г вул. Писаревського, 4-6
пр. Відродження, 26Б, 30
вул. Гнатюка
вул. Смелякрва
3. ПЛ-10 кВ Л-10-08
Чистка траси 09:00-17:00 Церква Вул. Малоомелянівська
1,2,3,4,5,6,7 пров. Малоомелянівський
Вул. Богуна
Вул. Степова
Вул. Сєченова
Вул. Красовського
2,3,4 пров. Степовий
Вул. Стецька
Вул. Лермонтова
Вул. Кульчицької
Вул. Філатова
Вул. Вільямса
Вул. Смірнова
Вул. Городецька
Вул. Мєчнікова
Вул. Баранова
Вул. Львівська (частково)
Луцький район
1. КТП-436 9:00 – 17:00 ФОП Мудрик, ФОП Рибачук, пошта с. Чаруків, вул. Вокзальна
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-04 КТП-84 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Висоцьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-18:00
ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Лишнівка
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-14 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Грушевського, 24-65
вул.Ломоносова, 13-15
вул.А.Кисіля, 14-24
вул.Лермонтова, 1-2
вул.Толстого, 1
І провулок, 1, 2
ІІ провулок, 2
2. КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Заводська, 2-32
вул.Мічуріна, 1-9
вул.Б.Хмельницького, 1-9
вул.Крайня
п-т Дружби, 16-49
вул.Зелена, 34-51
пров.Крайній
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова, 65,69,51-67,44-46, Кар’єрна
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова, Молодіжна, Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева, Кільцева, Першотравнева
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Любохини вул: Коржана, 17го.Вересня
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Володимир-Волинський район
1. КТП-123 Л-1 09:00-17:00 ФАП, церква с. Яковичі, вул. Жовтнева 2 – 47, Сільська
2. ТП-92 10:00-13:00 ТзОВ «Венгер», Носко м. Володимир-Волинський, вул. Г.Жежко
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв від КТП-123 10:00-17:00 с.Топилище вул.Набережна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-5 ЗТП-287 09:30 – 17:00 ВДАІ УМВС України (МРЕО «контора, гараж»), ПП Теплокамінь, ПП "Спеціал-Сервіс" (Центр діагностики авто), К-Каширська РССТ (Гриль Бар), ПП Голянський В.І., Церква свідків Єгових. м. Камінь – Каширський, вул.1 Травня.
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-250 11:00 – 15:00 с. Стобихівка, вул.. Польова,
вул. Лісова.
Ківерцівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
2 ПЛ-10 кВ 84-05
Від ЗТП -240 9:00-17:00
Від ЗТП -240
КТП-151 с.Дерно
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
КТП-210 с.Дерно
ПАТ "Гнідавський цукровий завоод"
КТП-300 с.Дерно
Дім молитви
ЩТП-238 с.Дерно
Школа, Інтернат, насосна, котельня, майстерня
КТП-324 с.Дерно
ФОП Подобаєва Ніна Леонідівна
КТП-349 с.Дерно
КТП-331 с.Дерно
ФОП Середа Микола І.
ПП "Комфорт-торг"
КТП-372 с.Дерно
Сільська рада с.Дерно
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ПАТ "Укртелеком"
ТзОВ "Елегант"
ФОП Левашов Василь Олегович Від ЗТП -240
КТП-151 с.Дерно
вул.Незалежності, 8-12/парні/,19-29/непарні/ вул.Незалежності, 1-17/парні/,2,2,4,6 вул.Затишна, /повністю/,
КТП-210 с.Дерно
КТП-300 с.Дерно
Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання
ЩТП-238 с.Дерно
КТП-324 с.Дерно
КТП-349 с.Дерно
вул Т. Шевченка ( вул. Кузнєцова ) Молодіжна, Рівненська
КТП-331 с.Дерно
вул.Шевченка,21-51/непарні/,44-54/парні/,вул.Першотравнева,2-14/парні/, вул.Шевченка,2-42/парні,1- 19/непарні/ вулШкільна,1-19,
КТП-372 с.Дерно
вул.Спеціалістів,5-41,
вул.Першотравнева,1-11/непарні/,вул.Жовтнева,36-58/парні/,55-71/непарні/,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:00-17:00
Бойлерна
Бібліотека
Червоне Сонце
Торговий павільйон
ПФ Астрон
Пр. Відродження, 41, 41А, 41Б
Пр. Молоді, 4-6
2. ТП-427
РУ-0,4 кВ ІІ СШ
Монтаж обліку 09:00-13:00 Бойлерна
Торгово-офісне приміщення Відродження 26г вул. Писаревського, 4-6
пр. Відродження, 26Б, 30
вул. Гнатюка
вул. Смелякрва
3. ПЛ-10 кВ Л-10-08
Чистка траси 09:00-17:00 Церква Вул. Малоомелянівська
1,2,3,4,5,6,7 пров. Малоомелянівський
Вул. Богуна
Вул. Степова
Вул. Сєченова
Вул. Красовського
2,3,4 пров. Степовий
Вул. Стецька
Вул. Лермонтова
Вул. Кульчицької
Вул. Філатова
Вул. Вільямса
Вул. Смірнова
Вул. Городецька
Вул. Мєчнікова
Вул. Баранова
Вул. Львівська (частково)
Луцький район
1. КТП-436 9:00 – 17:00 ФОП Мудрик, ФОП Рибачук, пошта с. Чаруків, вул. Вокзальна
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-04 КТП-84 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Висоцьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-18:00
ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Лишнівка
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-14 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Грушевського, 24-65
вул.Ломоносова, 13-15
вул.А.Кисіля, 14-24
вул.Лермонтова, 1-2
вул.Толстого, 1
І провулок, 1, 2
ІІ провулок, 2
2. КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Заводська, 2-32
вул.Мічуріна, 1-9
вул.Б.Хмельницького, 1-9
вул.Крайня
п-т Дружби, 16-49
вул.Зелена, 34-51
пров.Крайній
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова, 65,69,51-67,44-46, Кар’єрна
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова, Молодіжна, Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева, Кільцева, Першотравнева
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Любохини вул: Коржана, 17го.Вересня
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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