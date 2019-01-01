Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 жовтня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-123 Л-1 09:00-17:00 ФАП, церква с. Яковичі, вул. Жовтнева 2 – 47, Сільська2. ТП-92 10:00-13:00 ТзОВ «Венгер», Носко м. Володимир-Волинський, вул. Г.ЖежкоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-04кв від КТП-123 10:00-17:00 с.Топилище вул.Набережна1. ПЛ-0,4кВ Л-5 ЗТП-287 09:30 – 17:00 ВДАІ УМВС України (МРЕО «контора, гараж»), ПП Теплокамінь, ПП "Спеціал-Сервіс" (Центр діагностики авто), К-Каширська РССТ (Гриль Бар), ПП Голянський В.І., Церква свідків Єгових. м. Камінь – Каширський, вул.1 Травня.2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-250 11:00 – 15:00 с. Стобихівка, вул.. Польова,вул. Лісова.№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються2 ПЛ-10 кВ 84-05Від ЗТП -240 9:00-17:00Від ЗТП -240КТП-151 с.ДерноПрАТ "МТС УКРАЇНА"КТП-210 с.ДерноПАТ "Гнідавський цукровий завоод"КТП-300 с.ДерноДім молитвиЩТП-238 с.ДерноШкола, Інтернат, насосна, котельня, майстерняКТП-324 с.ДерноФОП Подобаєва Ніна ЛеонідівнаКТП-349 с.ДерноКТП-331 с.ДерноФОП Середа Микола І.ПП "Комфорт-торг"КТП-372 с.ДерноСільська рада с.ДерноКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ПАТ "Укртелеком"ТзОВ "Елегант"ФОП Левашов Василь Олегович Від ЗТП -240КТП-151 с.Дерновул.Незалежності, 8-12/парні/,19-29/непарні/ вул.Незалежності, 1-17/парні/,2,2,4,6 вул.Затишна, /повністю/,КТП-210 с.ДерноКТП-300 с.ДерноВул.Дачна, Залізнична, Воз'єднанняЩТП-238 с.ДерноКТП-324 с.ДерноКТП-349 с.Дерновул Т. Шевченка ( вул. Кузнєцова ) Молодіжна, РівненськаКТП-331 с.Дерновул.Шевченка,21-51/непарні/,44-54/парні/,вул.Першотравнева,2-14/парні/, вул.Шевченка,2-42/парні,1- 19/непарні/ вулШкільна,1-19,КТП-372 с.Дерновул.Спеціалістів,5-41,вул.Першотравнева,1-11/непарні/,вул.Жовтнева,36-58/парні/,55-71/непарні/,Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 13:00-17:00БойлернаБібліотекаЧервоне СонцеТорговий павільйонПФ АстронПр. Відродження, 41, 41А, 41БПр. Молоді, 4-62. ТП-427РУ-0,4 кВ ІІ СШМонтаж обліку 09:00-13:00 БойлернаТоргово-офісне приміщення Відродження 26г вул. Писаревського, 4-6пр. Відродження, 26Б, 30вул. Гнатюкавул. Смелякрва3. ПЛ-10 кВ Л-10-08Чистка траси 09:00-17:00 Церква Вул. Малоомелянівська1,2,3,4,5,6,7 пров. МалоомелянівськийВул. БогунаВул. СтеповаВул. СєченоваВул. Красовського2,3,4 пров. СтеповийВул. СтецькаВул. ЛермонтоваВул. КульчицькоїВул. ФілатоваВул. ВільямсаВул. СмірноваВул. ГородецькаВул. МєчніковаВул. БарановаВул. Львівська (частково)1. КТП-436 9:00 – 17:00 ФОП Мудрик, ФОП Рибачук, пошта с. Чаруків, вул. Вокзальна№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-04 КТП-84 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. ВисоцькВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-18:00ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Лишнівка1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-14 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Грушевського, 24-65вул.Ломоносова, 13-15вул.А.Кисіля, 14-24вул.Лермонтова, 1-2вул.Толстого, 1І провулок, 1, 2ІІ провулок, 22. КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Заводська, 2-32вул.Мічуріна, 1-9вул.Б.Хмельницького, 1-9вул.Крайняп-т Дружби, 16-49вул.Зелена, 34-51пров.КрайнійІнформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова, 65,69,51-67,44-46, Кар’єрна3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова, Молодіжна, Ювілейна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева, Кільцева, Першотравнева9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова1. 10:00-17:00с.Любохини вул: Коржана, 17го.ВересняВимкнень споживачів не заплановано