Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ЦНАП, магазин
Кн.Романа,
кн. Мстислава 5, 7
2. 09:00-17:00
с. Зимно, вул. Тиха, Зелена, Монастирська
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв від КТП-122 10:00-17:00 ФГ"Агроінвест-Топилище"
с.Топилище вул.Механізаторів, Молодіжна
Камінь-Каширський район
1.
09:30 – 14:00. м. Камінь – Каширський, вул.Шабліовського, вул.І.Мазепи,
пров. Шабліовського.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:00-17:00
Бойлерна
Аптека Пр. Відродження, 39
Луцький район
1. КТП-436 9:00 – 17:00 ФОП Мудрик, ФОП Рибачук, пошта с. Чаруків, вул. Вокзальна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 ЩТП-528 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Бережці
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 10:00-18:00 ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск). с. Кукли.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4, Л-5 ТП-17 09:00-17:00 Перукарня «Шик», магазини: «Аладін», «Маяк», «Все від 40», «Квіти»,» Сон+», «Взуття», «Орбіта», «Техніка монтажу», «Для Вас», «Фуршет»; аптека «Жовтневе», аптека Бойко, Санепідемстанція, Терапевтичний кабінет, Нотаріус, Адміністративне приміщення, Стоматолог, Адвокат, Ремонт взуття м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 3-17
вул.Грушевського, 2-4
вул.Гагаріна, 6-18
вул.Маяковського, 11-15
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева, Кільцева, Першотравнева
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
Старовижівський район
1. КТП-25 10:00-17:00 с.Шкроби вул:Жовтнева, Тиха, Першотравнева, Приозерна
2. КТП-236 10:00-17:00 с.Яревище вул:Підлісна, Особка,
хутір Дубравка
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ЦНАП, магазин
Кн.Романа,
кн. Мстислава 5, 7
2. 09:00-17:00
с. Зимно, вул. Тиха, Зелена, Монастирська
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв від КТП-122 10:00-17:00 ФГ"Агроінвест-Топилище"
с.Топилище вул.Механізаторів, Молодіжна
Камінь-Каширський район
1.
09:30 – 14:00. м. Камінь – Каширський, вул.Шабліовського, вул.І.Мазепи,
пров. Шабліовського.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:00-17:00
Бойлерна
Аптека Пр. Відродження, 39
Луцький район
1. КТП-436 9:00 – 17:00 ФОП Мудрик, ФОП Рибачук, пошта с. Чаруків, вул. Вокзальна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 ЩТП-528 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Бережці
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 10:00-18:00 ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск). с. Кукли.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4, Л-5 ТП-17 09:00-17:00 Перукарня «Шик», магазини: «Аладін», «Маяк», «Все від 40», «Квіти»,» Сон+», «Взуття», «Орбіта», «Техніка монтажу», «Для Вас», «Фуршет»; аптека «Жовтневе», аптека Бойко, Санепідемстанція, Терапевтичний кабінет, Нотаріус, Адміністративне приміщення, Стоматолог, Адвокат, Ремонт взуття м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 3-17
вул.Грушевського, 2-4
вул.Гагаріна, 6-18
вул.Маяковського, 11-15
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева, Кільцева, Першотравнева
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
Старовижівський район
1. КТП-25 10:00-17:00 с.Шкроби вул:Жовтнева, Тиха, Першотравнева, Приозерна
2. КТП-236 10:00-17:00 с.Яревище вул:Підлісна, Особка,
хутір Дубравка
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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