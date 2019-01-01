Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

ЦНАП, магазин

Кн.Романа,

кн. Мстислава 5, 7

2. 09:00-17:00

с. Зимно, вул. Тиха, Зелена, Монастирська



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Іваничівський район



1. ПЛ-04кв від КТП-122 10:00-17:00 ФГ"Агроінвест-Топилище"

с.Топилище вул.Механізаторів, Молодіжна



Камінь-Каширський район



1.

09:30 – 14:00. м. Камінь – Каширський, вул.Шабліовського, вул.І.Мазепи,

пров. Шабліовського.



Ківерцівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк



1. 13:00-17:00

Бойлерна

Аптека Пр. Відродження, 39



Луцький район



1. КТП-436 9:00 – 17:00 ФОП Мудрик, ФОП Рибачук, пошта с. Чаруків, вул. Вокзальна



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ-04 ЩТП-528 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Бережці



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 10:00-18:00 ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск). с. Кукли.



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4, Л-5 ТП-17 09:00-17:00 Перукарня «Шик», магазини: «Аладін», «Маяк», «Все від 40», «Квіти»,» Сон+», «Взуття», «Орбіта», «Техніка монтажу», «Для Вас», «Фуршет»; аптека «Жовтневе», аптека Бойко, Санепідемстанція, Терапевтичний кабінет, Нотаріус, Адміністративне приміщення, Стоматолог, Адвокат, Ремонт взуття м.Нововолинськ

вул.Винниченка, 3-17

вул.Грушевського, 2-4

вул.Гагаріна, 6-18

вул.Маяковського, 11-15



Ратнівський район

Інформацію не надано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна

4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище

5. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова

с.Залісці

с.Кременець с.Ужова

с.Залісці

с.Кременець

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична

7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична

8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева, Кільцева, Першотравнева

9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова



Старовижівський район



1. КТП-25 10:00-17:00 с.Шкроби вул:Жовтнева, Тиха, Першотравнева, Приозерна

2. КТП-236 10:00-17:00 с.Яревище вул:Підлісна, Особка,

хутір Дубравка



Турійський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00ЦНАП, магазинКн.Романа,кн. Мстислава 5, 72. 09:00-17:00с. Зимно, вул. Тиха, Зелена, МонастирськаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-04кв від КТП-122 10:00-17:00 ФГ"Агроінвест-Топилище"с.Топилище вул.Механізаторів, Молодіжна1.09:30 – 14:00. м. Камінь – Каширський, вул.Шабліовського, вул.І.Мазепи,пров. Шабліовського.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 13:00-17:00БойлернаАптека Пр. Відродження, 391. КТП-436 9:00 – 17:00 ФОП Мудрик, ФОП Рибачук, пошта с. Чаруків, вул. Вокзальна1. ПЛ-04 ЩТП-528 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. БережціВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 10:00-18:00 ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск). с. Кукли.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4, Л-5 ТП-17 09:00-17:00 Перукарня «Шик», магазини: «Аладін», «Маяк», «Все від 40», «Квіти»,» Сон+», «Взуття», «Орбіта», «Техніка монтажу», «Для Вас», «Фуршет»; аптека «Жовтневе», аптека Бойко, Санепідемстанція, Терапевтичний кабінет, Нотаріус, Адміністративне приміщення, Стоматолог, Адвокат, Ремонт взуття м.Нововолинськвул.Винниченка, 3-17вул.Грушевського, 2-4вул.Гагаріна, 6-18вул.Маяковського, 11-15Інформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева, Кільцева, Першотравнева9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова1. КТП-25 10:00-17:00 с.Шкроби вул:Жовтнева, Тиха, Першотравнева, Приозерна2. КТП-236 10:00-17:00 с.Яревище вул:Підлісна, Особка,хутір ДубравкаВимкнень споживачів не заплановано

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