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Лучани просять карати пішоходів-порушників нарівні з водіями

Лучани просять карати пішоходів-порушників нарівні з водіями
У Луцьку просять посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху пішоходами.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Автор ініціативи Вадим Васильович Слива запевняє, що пішоходи в місті щодня абсолютно безнаказано і масово порушують правила дорожнього руху, переходячи та перебігаючи дорогу у невстановлених для цього місцях або на заборонний сигнал світлофору.

На його переконання, особливо масово це відбувається на проспекті Соборності на початку підйому на міст, на ділянці від Північного ринку до повороту на проспект Молоді, а також на проспекті Перемоги, на перехресті Відродження і вулиці Загородньої та в багатьох інших місцях.

"В зв'язку з цим прошу вжити заходів для інформування пішоходів всіма доступними методами про небезпеку при порушення ПДР як для них, так і для інших учасників дорожнього руху, а також посилити контроль, особливо в місцях масового порушення ПДР, і запровадити масове покарання пішоходів нарівні з водіями, щоб привчити їх до відповідальності.

Щодо батьків, які переводять дітей через дорогу з порушенням ПДР, вважаю за потрібне проводити з такими батьками роз'яснювальні роботи з залученням працівників соціальних служб, адже таке порушення вказує на повну безвідповідальність при вихованні дитини", - йдеться у тексті петиції.

Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1326

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Теги: пішоходи, покарання
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