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У Луцьку у «швидкій» помер чоловік: просять опізнати тіло. ФОТО 18+

У Луцьку у «швидкій» помер чоловік: просять опізнати тіло. ФОТО 18+
У Луцьку у кареті швидкої медичної допомоги на проспекті Молоді, неподалік зупинки «Гроно Маркет», раптово помер чоловік, віком приблизно 60-65 років. Нині його особа невстановлена.

Інцидент трапився вчора, 1 жовтня, близько 13:00 години, - інформує ГУНП у Волинській області.

Тіло чоловіка направили до судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Був одягнений: у зелену трикотажну кофту, джинсову куртку, спортивні штани та сірі шльопанці.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо особи чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».

У Луцьку у «швидкій» помер чоловік: просять опізнати тіло. ФОТО 18+

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Теги: Луцьк, помер чоловік, встановити особу
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