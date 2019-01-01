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Розшукують двох неповнолітніх волинянок, які поїхали на практику та зникли. ФОТО

Розшукують двох неповнолітніх волинянок, які поїхали на практику та зникли. ФОТО
Маневицький відділ поліції розшукує Федорчук Яну Олександрівну та Ольхову Анастасію Володимирівну.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Федорчук Яна – 8 травня 2002 року народження, жителька села Лісове Маневицького району, а Ольхова Анастасія – 6 жовтня 2002 року народження, жителька села Куликовичі Маневицького району.

Дівчата 2 вересня поїхали у місто Жовква Львівської області для проходження навчальної практики. З 30 вересня зв'язок із ними обірвався, місцезнаходження їх невідоме.

Прикмети Яни Федорчук: низького зросту, темноволоса, худорлявої тілобудови, карі очі. Була одягнута у червону куртку, спортивний одяг, спортивні штани з лампасами.

Розшукують двох неповнолітніх волинянок, які поїхали на практику та зникли. ФОТО


Прикмети Анастасії Ольхової: худорлявої тілобудови, коротко стрижена, на руці та нозі присутнє татуювання. Була одягнута, можливо, у спортивні штани, червону куртку, кросівки білого кольору та чорну футболку.

Розшукують двох неповнолітніх волинянок, які поїхали на практику та зникли. ФОТО


Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, розшукуваних неповнолітніх, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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