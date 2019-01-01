Розшукують двох неповнолітніх волинянок, які поїхали на практику та зникли. ФОТО
Сьогодні, 15:05
Маневицький відділ поліції розшукує Федорчук Яну Олександрівну та Ольхову Анастасію Володимирівну.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Федорчук Яна – 8 травня 2002 року народження, жителька села Лісове Маневицького району, а Ольхова Анастасія – 6 жовтня 2002 року народження, жителька села Куликовичі Маневицького району.
Дівчата 2 вересня поїхали у місто Жовква Львівської області для проходження навчальної практики. З 30 вересня зв'язок із ними обірвався, місцезнаходження їх невідоме.
Прикмети Яни Федорчук: низького зросту, темноволоса, худорлявої тілобудови, карі очі. Була одягнута у червону куртку, спортивний одяг, спортивні штани з лампасами.
Прикмети Анастасії Ольхової: худорлявої тілобудови, коротко стрижена, на руці та нозі присутнє татуювання. Була одягнута, можливо, у спортивні штани, червону куртку, кросівки білого кольору та чорну футболку.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, розшукуваних неповнолітніх, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Федорчук Яна – 8 травня 2002 року народження, жителька села Лісове Маневицького району, а Ольхова Анастасія – 6 жовтня 2002 року народження, жителька села Куликовичі Маневицького району.
Дівчата 2 вересня поїхали у місто Жовква Львівської області для проходження навчальної практики. З 30 вересня зв'язок із ними обірвався, місцезнаходження їх невідоме.
Прикмети Яни Федорчук: низького зросту, темноволоса, худорлявої тілобудови, карі очі. Була одягнута у червону куртку, спортивний одяг, спортивні штани з лампасами.
Прикмети Анастасії Ольхової: худорлявої тілобудови, коротко стрижена, на руці та нозі присутнє татуювання. Була одягнута, можливо, у спортивні штани, червону куртку, кросівки білого кольору та чорну футболку.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, розшукуваних неповнолітніх, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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