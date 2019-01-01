Скандальна волинська школа: батьки вийшли на акцію протесту. ВІДЕО





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Нагадаємо, 1 вересня цього року у селі мали відкрити нову школу. Приміщення, де зараз навчаються діти, перебуває в аварійному стані.



14-річна Олександра Іщик каже, за розкладом сьогодні, 2 жовтня, мало бути 8 уроків. Проте школярка їх другий день не відвідує.



"Я робила домашнє завдання, думала піду в школу, але не пускають батьки", - розповідає учениця.





Мати 9-ти класниці Олександри та другокласника Володимира - Світлана Іщик каже, не пускає дітей на навчання, бо приміщення школи старе та небезпечне.



"Краще бути вдома. Почекати той тиждень два ніж ходити в ту аварійну школу де вікна побиті, стеля капає. Їжу довозять з сусіднього села холодну і голодну", - зауважує мати школярів.



Світлана Іщик розповідає, з 2016 року у селі будують нову школу. Її мали відкрити цього навчального року.



Сьогодні разом з іншими батьками жінка прийшла під будівлю старої школи на акцію протесту.



"Зібралися тому що не відкривають нову школу, ми живемо обіцянками. Після нового року, у вересні. Ми поступилися, ми дітей пустили. А тепер, що ми бачимо? Ми повірили", - розповідає мама трьох учнів Людмила Тимошик.



"Я ще в цій школі вчилася. І цій школі стільки років. Де ж таке може бути. Воно ж там валиться", - каже бабуся трьох школярів Ольга Іщик.



Директор закладу підкреслює, разом з батьками на акцію протесту прийшли 30 працівників школи. Розповідає, навчатися у новій школі 235 учнів мали з 1 вересня цього року.



"Ми педагогічний колектив двома руками за те щоб відкрили швидше нову школу і підтримуємо в тому батьків, що діти повинні вчитися в належних умовах", - каже директор школи Любов Дем’яник.



Керівниця школи показує один з п'яти корпусів навчального закладу. Каже, у 2013 році приміщення були визнані аварійними. У приміщенні, де харчуються діти, – залишки їжі, на стелі - грибок.



"От бачите, це літо було таке грозове, дощі, все це заливало. Ми ж не розраховували що ми будемо навчатися в цій школі, ми вже готовили себе до нової школи", - зазначає Любов Дем’яник.



Завгосп Михайло Леонець розповів, у новій триповерховій школі - 14 класних кімнат. На першому поверсі спортивна зала. У харчоблоці є кухонна техніка, проведені комунікації, встановлені умивальники та холодильник.



Як розповів перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік, вартість нової школи 75 мільйонів гривень. Роботи завершені на 96 відсотків. Сьогодні, каже, приїхав переконати батьків пустити дітей навчатися, поки у стару школу.



"Батьки повинні зрозуміти, піти на зустріч тому що це для діток. Повинні в школу ходити, а батьки виконувати свій обов’язок", - наголошує заступник голови.



Він додає, будівництво нової школи профінансовано стовідсотково.



"В чому наразі затримка? – В оформленні документів. Кошти є. Просто оформляється належним чином оформляються документи. Найближчий час, місяць два, будуть оформлені повністю документи і школа відкриється", - розповідає Олександр Михалік.



Поки батьки на акції протесту, учениця Олександра каже, робить завдання, які їй та іншим однокласникам передала телефоном вчителька.



"Хочеться і далі вчитися тому мушу робити домашні завдання аби не забувати те що нам на уроках розказували", - розповідає школярка.



Під час акції протесту присутні батьки проголосували за те, аби не пускати дітей на навчання до старої школи. Правоохоронців на акції не було.









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