Призначили голову Служби судової охорони на Волині

У Волинській та Чернівецькій областях призначили керівників територіальних управлінь Служби судової охорони.Про це повідомляє "Судово-юридична газета".Так, у Волинській області на посаду керівника територіального управління призначили, а у Чернівецькій —Наказом голови Служби судової охорони було призначили керівників територіальних управлінь у Волинській, Чернівецькій областях і співробітників Центрального апарату з присвоєнням їм спеціальних звань Служби судової охорони.«Новопризначені керівники — перші полковники Служби судової охорони у Волинській та Чернівецькій областях, і я впевнений, що вони стануть взірцем для наслідування», — наголосив