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Призначили голову Служби судової охорони на Волині

Призначили голову Служби судової охорони на Волині
У Волинській та Чернівецькій областях призначили керівників територіальних управлінь Служби судової охорони.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Так, у Волинській області на посаду керівника територіального управління призначили Володимира Сюйву, а у Чернівецькій — Олександра Драгуса.

Наказом голови Служби судової охорони було призначили керівників територіальних управлінь у Волинській, Чернівецькій областях і співробітників Центрального апарату з присвоєнням їм спеціальних звань Служби судової охорони.

«Новопризначені керівники — перші полковники Служби судової охорони у Волинській та Чернівецькій областях, і я впевнений, що вони стануть взірцем для наслідування», — наголосив Валерій Бондар.

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Теги: Волинь, Служба судової хорони
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