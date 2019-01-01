Призначили голову Служби судової охорони на Волині
Сьогодні, 22:29
У Волинській та Чернівецькій областях призначили керівників територіальних управлінь Служби судової охорони.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета".
Так, у Волинській області на посаду керівника територіального управління призначили Володимира Сюйву, а у Чернівецькій — Олександра Драгуса.
Наказом голови Служби судової охорони було призначили керівників територіальних управлінь у Волинській, Чернівецькій областях і співробітників Центрального апарату з присвоєнням їм спеціальних звань Служби судової охорони.
«Новопризначені керівники — перші полковники Служби судової охорони у Волинській та Чернівецькій областях, і я впевнений, що вони стануть взірцем для наслідування», — наголосив Валерій Бондар.
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Про це повідомляє "Судово-юридична газета".
Так, у Волинській області на посаду керівника територіального управління призначили Володимира Сюйву, а у Чернівецькій — Олександра Драгуса.
Наказом голови Служби судової охорони було призначили керівників територіальних управлінь у Волинській, Чернівецькій областях і співробітників Центрального апарату з присвоєнням їм спеціальних звань Служби судової охорони.
«Новопризначені керівники — перші полковники Служби судової охорони у Волинській та Чернівецькій областях, і я впевнений, що вони стануть взірцем для наслідування», — наголосив Валерій Бондар.
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