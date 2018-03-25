Музкерівник луцького дитсадка розробила програму для роботи з особливими дітками

Ольги Барабаш, музкерівника дитсадка № 9 міста Луцька, не існує таких діагнозів як дитячий церебральний параліч, аутизм, затримка психічного чи мовленнєвого розвитку, порушення центральної нервової системи...



Кожного вихованця ця дивовижна вчителька вміє залучити до світу мелодії та ритму. Її унікальну методику роботи з особливими дітками оцінило і міністерство освіти, і компетентне міжнародне журі! Про це пише газета



Поштовх для роботи дав швейцарський учений



Уже кілька років поспіль дев’ятий дитсадок працює з дітками з особливими освітніми потребами. Тут разом зі здоровими малюками навчаються й ті, хто має певні розлади. Для роботи з ними рекомендованих освітніх програм з музичного мистецтва – мізер. І Ольга Іванівна взялася за розробку своєї методики.



За основу вона взяла напрацювання відомого швейцарського музиканта та педагога Еміля Жак-Далькроза. Свого часу він кинув виклик світу, доводячи, що у відтворенні елементів музики має брати участь все тіло. Попри несприйняття такої теорії у консервативному світі, митцю вдалося відкрити спочатку клас для занять ритмічною гімнастикою, тоді школу, а пізніше – цілий інститут. Жак-Далькроз вважав, що саме ритм є всезагальним символом порядку та організованості. Тому його система дозволяє за допомогою спеціально підібраних вправ розвивати у дітей музичний слух, пам’ять, пластику – гармонійну особистість. І вчений таки отримав визнання. Ольга Барабаш вирішила втілити його теорію у своїй роботі. Почала напрацьовувати власні вправи, розробляти заняття для особливих діток.



Навіть горішки втримати не могли



Нелегко було починати, щиро зізнається Ольга Іванівна. Та сиділа вдень і вночі, думаючи над завданнями, які могли б виконати її особливі вихованці. Створювала для них спеціальні музичні композиції – писала мелодії та слова, а їх доповнювала вправами з ритміки. Давала малятам у руки горішки, аби простукували «голосно» і «тихо», а вони... розліталися по підлозі врізнобіч. Бо через свої фізіологічні особливості навіть такі елементарні речі багато хто робити не міг. Приносила з дому хустинки, каштанчики, шишки – і повторювала прості рухи ще і ще. Врешті щоденна титанічна праця почала давати результат.



Яким було щастя батьків, коли ті вперше побачили своїх особливих синів та дочок на дитячому ранку у танці! Вони не стримували емоцій, сліз. Дякували педагогу, яка, здавалося, зробила неможливе.



– Кожна робота, якщо ти її чесно виконуєш, непроста. Так і тут. Або віддаєшся і отримуєш результат, або відсиджуєш. У нас є три логопедичні групи, де навчаються різновікові дітки з особливими освітніми потребами. Праці багато біля них треба. У поміч музичному керівнику є вихователь, логопед і няня. Вони допомагають, показують діткам рухи, аби легше запам’ятати, наслідувати. Хоча не можна сказати, що такі малюки співають і танцюють – вони підспівують і підтанцьовують. Але для них і це – неймовірне досягнення. Бо в більшості порушена координація рухів та мовлення. У роботі з цими дітлахами не головне «чітко», важливо досягти емоційного відгуку, щоб вони були щасливі. І коли вихованці бачать мене у коридорі й кричать, хапаючи за ноги, «тьотя Музика!», почуваюся щасливою.



Створила дитячий етногурт



Ольга Барабаш за освітою – диригент оркестру народних інструментів! За плечима має навчання у Луцькій музичній школі № 1 імені Фредеріка Шопена, культосвітньому училищі (нині Волинський коледж культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського) та Рівненському державному гуманітарному університеті. Та ні дня не пожалкувала, що прийшла на роботу у дитячий садок. Радіє, що має підтримку від керівництва закладу, управління освіти та особливо – сім’ї.



Більше того, розробкою луцького музкерівника зацікавилися у столиці – Ольга Іванівна як педагог-новатор стала дипломантом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, виборовши ІІ місце у конкурсі освітніх технологій. Її працю оцінила і міська рада – визнала найуспішнішим педагогом-дошкільником у 2016 році й вручила премію у розмірі 10 тисяч гривень.



– Я ці гроші витратила на саморозвиток – придбала ноутбук. І тоді відчула себе трішечки впевненіше. Він дуже допомагає в роботі, – радіє педагог.



А ще Ольга Барабаш – багаторазовий дипломант і переможець Міжнародного конкурсу педагогічних інновацій! Ось і цьогоріч 27 вересня, коли в Україні відзначається День дошкільного працівника, її запросили на тематичний фестиваль у Черкаси по чергову нагороду. Тут вкотре презентуватиме свої напрацювання.



Ця талановита педагог видала вже сім посібників! Два з них перемогли на обласній виставці педагогічних технологій. Тривалий час була керівником школи педагогічної майстерності для керівників музичних міста Луцька. А ще Ольга Іванівна створила у своєму дев’ятому дитсадку етногурт «Сузір’я», в якому участь беруть і дітки з інклюзії. З вихованцями відтворюють давні українські традиції – виносять Дідуха на Різдво, танцюють навколо Марени на купальські свята, грають на автентичних дитячих музичних іструментах. «Сузір’я» – постійний учасник конкурсу «Ми – діти твої, Україно!».



– Для мене робота – це моє натхнення. Коли щось вдається, справді аж крила виростають. Я щаслива, що наш заклад називають дитсадком з родзинкою, – з гордістю каже Ольга Барабаш.



Наталія КРАВЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коли вона сідає за баян, здається, завмирає усе навколо і дивиться, як до танцю йдуть її дітки. Для, музкерівника дитсадка № 9 міста Луцька, не існує таких діагнозів як дитячий церебральний параліч, аутизм, затримка психічного чи мовленнєвого розвитку, порушення центральної нервової системи...Кожного вихованця ця дивовижна вчителька вміє залучити до світу мелодії та ритму. Її унікальну методику роботи з особливими дітками оцінило і міністерство освіти, і компетентне міжнародне журі! Про це пише газета Вісник Уже кілька років поспіль дев’ятий дитсадок працює з дітками з особливими освітніми потребами. Тут разом зі здоровими малюками навчаються й ті, хто має певні розлади. Для роботи з ними рекомендованих освітніх програм з музичного мистецтва – мізер. І Ольга Іванівна взялася за розробку своєї методики.За основу вона взяла напрацювання відомого швейцарського музиканта та педагога Еміля Жак-Далькроза. Свого часу він кинув виклик світу, доводячи, що у відтворенні елементів музики має брати участь все тіло. Попри несприйняття такої теорії у консервативному світі, митцю вдалося відкрити спочатку клас для занять ритмічною гімнастикою, тоді школу, а пізніше – цілий інститут. Жак-Далькроз вважав, що саме ритм є всезагальним символом порядку та організованості. Тому його система дозволяє за допомогою спеціально підібраних вправ розвивати у дітей музичний слух, пам’ять, пластику – гармонійну особистість. І вчений таки отримав визнання. Ольга Барабаш вирішила втілити його теорію у своїй роботі. Почала напрацьовувати власні вправи, розробляти заняття для особливих діток.Нелегко було починати, щиро зізнається Ольга Іванівна. Та сиділа вдень і вночі, думаючи над завданнями, які могли б виконати її особливі вихованці. Створювала для них спеціальні музичні композиції – писала мелодії та слова, а їх доповнювала вправами з ритміки. Давала малятам у руки горішки, аби простукували «голосно» і «тихо», а вони... розліталися по підлозі врізнобіч. Бо через свої фізіологічні особливості навіть такі елементарні речі багато хто робити не міг. Приносила з дому хустинки, каштанчики, шишки – і повторювала прості рухи ще і ще. Врешті щоденна титанічна праця почала давати результат.Яким було щастя батьків, коли ті вперше побачили своїх особливих синів та дочок на дитячому ранку у танці! Вони не стримували емоцій, сліз. Дякували педагогу, яка, здавалося, зробила неможливе.– Кожна робота, якщо ти її чесно виконуєш, непроста. Так і тут. Або віддаєшся і отримуєш результат, або відсиджуєш. У нас є три логопедичні групи, де навчаються різновікові дітки з особливими освітніми потребами. Праці багато біля них треба. У поміч музичному керівнику є вихователь, логопед і няня. Вони допомагають, показують діткам рухи, аби легше запам’ятати, наслідувати. Хоча не можна сказати, що такі малюки співають і танцюють – вони підспівують і підтанцьовують. Але для них і це – неймовірне досягнення. Бо в більшості порушена координація рухів та мовлення. У роботі з цими дітлахами не головне «чітко», важливо досягти емоційного відгуку, щоб вони були щасливі. І коли вихованці бачать мене у коридорі й кричать, хапаючи за ноги, «тьотя Музика!», почуваюся щасливою.Ольга Барабаш за освітою – диригент оркестру народних інструментів! За плечима має навчання у Луцькій музичній школі № 1 імені Фредеріка Шопена, культосвітньому училищі (нині Волинський коледж культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського) та Рівненському державному гуманітарному університеті. Та ні дня не пожалкувала, що прийшла на роботу у дитячий садок. Радіє, що має підтримку від керівництва закладу, управління освіти та особливо – сім’ї.Більше того, розробкою луцького музкерівника зацікавилися у столиці – Ольга Іванівна як педагог-новатор стала дипломантом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, виборовши ІІ місце у конкурсі освітніх технологій. Її працю оцінила і міська рада – визнала найуспішнішим педагогом-дошкільником у 2016 році й вручила премію у розмірі 10 тисяч гривень.– Я ці гроші витратила на саморозвиток – придбала ноутбук. І тоді відчула себе трішечки впевненіше. Він дуже допомагає в роботі, – радіє педагог.А ще Ольга Барабаш – багаторазовий дипломант і переможець Міжнародного конкурсу педагогічних інновацій! Ось і цьогоріч 27 вересня, коли в Україні відзначається День дошкільного працівника, її запросили на тематичний фестиваль у Черкаси по чергову нагороду. Тут вкотре презентуватиме свої напрацювання.Ця талановита педагог видала вже сім посібників! Два з них перемогли на обласній виставці педагогічних технологій. Тривалий час була керівником школи педагогічної майстерності для керівників музичних міста Луцька. А ще Ольга Іванівна створила у своєму дев’ятому дитсадку етногурт «Сузір’я», в якому участь беруть і дітки з інклюзії. З вихованцями відтворюють давні українські традиції – виносять Дідуха на Різдво, танцюють навколо Марени на купальські свята, грають на автентичних дитячих музичних іструментах. «Сузір’я» – постійний учасник конкурсу «Ми – діти твої, Україно!».– Для мене робота – це моє натхнення. Коли щось вдається, справді аж крила виростають. Я щаслива, що наш заклад називають дитсадком з родзинкою, – з гордістю каже Ольга Барабаш.Наталія КРАВЧУК

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