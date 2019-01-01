Повідомили, коли не працюватимуть луцькі паспортні столи
Сьогодні, 08:50
У зв'язку зі святом – Дня захисника України – волинські міграційники матимуть вихідний.
Про це повідомили на сторінці служби у Facebook.
Отож, працівники Управління ДМС України у Волинській області матимуть наступні вихідні:
- з 12 жовтня по 14 жовтня 2019 року.
Враховуючи графік роботи територіальних підрозділів УДМС України у Волинській області, працівники територіальних підрозділів матимуть наступні вихідні:
- з 13 жовтня по 15 жовтня 2019 року.
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Про це повідомили на сторінці служби у Facebook.
Отож, працівники Управління ДМС України у Волинській області матимуть наступні вихідні:
- з 12 жовтня по 14 жовтня 2019 року.
Враховуючи графік роботи територіальних підрозділів УДМС України у Волинській області, працівники територіальних підрозділів матимуть наступні вихідні:
- з 13 жовтня по 15 жовтня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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