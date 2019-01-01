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Повідомили, коли не працюватимуть луцькі паспортні столи

Повідомили, коли не працюватимуть луцькі паспортні столи
У зв'язку зі святом – Дня захисника України – волинські міграційники матимуть вихідний.

Про це повідомили на сторінці служби у Facebook.

Отож, працівники Управління ДМС України у Волинській області матимуть наступні вихідні:

- з 12 жовтня по 14 жовтня 2019 року.

Враховуючи графік роботи територіальних підрозділів УДМС України у Волинській області, працівники територіальних підрозділів матимуть наступні вихідні:

- з 13 жовтня по 15 жовтня 2019 року.

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Теги: Волинь, міграційна служба, вихідні
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