Повідомили, коли не працюватимуть луцькі паспортні столи





Про це повідомили на сторінці служби у Facebook.



Отож, працівники Управління ДМС України у Волинській області матимуть наступні вихідні:



- з 12 жовтня по 14 жовтня 2019 року.



Враховуючи графік роботи територіальних підрозділів УДМС України у Волинській області, працівники територіальних підрозділів матимуть наступні вихідні:



- з 13 жовтня по 15 жовтня 2019 року.

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