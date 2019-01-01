Курс валют у Луцьку на 4 жовтня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.654, а продаж - 25.203.
Євро при купівлі становить - 26.824, продажу - 27.628.
Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.391.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.814, продаж - 6.383.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 26.824, продажу - 27.628.
Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.391.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.814, продаж - 6.383.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку двоє чоловіків обікрали таксиста
Сьогодні, 09:01
Курс валют у Луцьку на 4 жовтня
Сьогодні, 09:00
Повідомили, коли не працюватимуть луцькі паспортні столи
Сьогодні, 08:50
У «ПортCity» – розваги з великою знижкою*
Сьогодні, 08:33
Медіа