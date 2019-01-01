Вандали виламали попередній обмежувач: у центрі Луцька встановлять болард

У Луцьку на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Градний Узвіз встановлять болард для унеможливлення проїзду автомобілів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера ЛуцькаВін зазначив, що останнім часом до Луцькради надходить дуже багато скарг щодо надмірної кількості припаркованих автомобілів поблизу магазину WineTime, між Палацом культури та Волинським облмуздрамтеатром.Ігор Поліщук наголосив, що вандали виламали попередній обмежувач руху – стовпчик. На його місці встановлять болард.«Окрім того, завершується розробка комплексного проекту та кошторису щодо обмеження руху по Театральному майдану. Заходи з облаштування засобів обмеження руху згідно вказаного проекту будуть встановлені протягом жовтня-листопада цього року», – йдеться у дописі чиновника.