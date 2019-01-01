Жахлива трагедія на Волині: на пилорамі загинув молодий чоловік





Про це



Трагедія сталася 3 жовтня близько 22:00. За словами місцевих жителів, загиблий працював на подвір’ї двоюрідного брата, який і є власником пилорами.



Розпилюючи деревину, хлопець спіткнувся та упав. Стрічка пилорами розрізала тіло навпіл. За словами жителів, від побаченого у власника пилорами стався інфаркт. Його забрала «швидка» до районної лікарні, де він наразі перебуває у реанімації.



Інформацію підтвердили і у сільській раді, де повідомили, що загиблий – напівсирота.



Як повідомили «Волинській правді» у поліції, тіло направили на проведення судово-медичної експертизи з метою остаточного встановлення часу та причини смерті.



Слідчі за фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 з приміткою «Нещасний випадок».



Наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть з’ясовані усі обставини цього випадку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Галина Воля Старовижівського району трапився нещасний випадок. 27-річний місцевий житель загинув на пилорамі, власник якої – у реанімації.Про це «Волинській правді» стало відомо з власних джерел.Трагедія сталася 3 жовтня близько 22:00. За словами місцевих жителів, загиблий працював на подвір’ї двоюрідного брата, який і є власником пилорами.Розпилюючи деревину, хлопець спіткнувся та упав. Стрічка пилорами розрізала тіло навпіл. За словами жителів, від побаченого у власника пилорами стався інфаркт. Його забрала «швидка» до районної лікарні, де він наразі перебуває у реанімації.Інформацію підтвердили і у сільській раді, де повідомили, що загиблий – напівсирота.Як повідомили «Волинській правді» у поліції, тіло направили на проведення судово-медичної експертизи з метою остаточного встановлення часу та причини смерті.Слідчі за фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 з приміткою «Нещасний випадок».Наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть з’ясовані усі обставини цього випадку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію