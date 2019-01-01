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Жахлива трагедія на Волині: на пилорамі загинув молодий чоловік

Жахлива трагедія на Волині: на пилорамі загинув молодий чоловік
У селі Галина Воля Старовижівського району трапився нещасний випадок. 27-річний місцевий житель загинув на пилорамі, власник якої – у реанімації.

Про це «Волинській правді» стало відомо з власних джерел.

Трагедія сталася 3 жовтня близько 22:00. За словами місцевих жителів, загиблий працював на подвір’ї двоюрідного брата, який і є власником пилорами.

Розпилюючи деревину, хлопець спіткнувся та упав. Стрічка пилорами розрізала тіло навпіл. За словами жителів, від побаченого у власника пилорами стався інфаркт. Його забрала «швидка» до районної лікарні, де він наразі перебуває у реанімації.

Інформацію підтвердили і у сільській раді, де повідомили, що загиблий – напівсирота.

Як повідомили «Волинській правді» у поліції, тіло направили на проведення судово-медичної експертизи з метою остаточного встановлення часу та причини смерті.

Слідчі за фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 з приміткою «Нещасний випадок».

Наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть з’ясовані усі обставини цього випадку.

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Теги: пилорама, смерть
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