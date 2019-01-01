вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Волі просять облаштувати велодоріжку

У Луцьку на Волі просять облаштувати велодоріжку
У Луцьку просять облаштувати велодоріжку на проспекті Волі і на інших вулицях, де її немає.

Відповідну петицію сьогодні, 4 жовтня, зареєстрував Бутков Олег Сергійович.

Автор звернення просить встановити знаки для автомобілів при перетині велодоріжок, а також періодично малювати "знаки велосипедистів" на дорожках. Він пояснює, що пішоходи не помічають, де ідуть, і тим часто заважають велосипедистам.

"Також при перетині із автомобільними дорогами немає з'їзду для велосипедів (або ж не до кінця витриманий), тому змінити бордюри на плавні з'їзди і виїзди", - зауважує лучанин.

Крім цього, частина пішохідної і велодоріжки (проспекті Волі, 54 - Київський майдан) в темну пору доби не освітлюється, тому просить встановити освітлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, облаштувати велодоріжку, петиція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Волі просять облаштувати велодоріжку
Сьогодні, 16:35
Жахлива трагедія на Волині: на пилорамі загинув молодий чоловік
Сьогодні, 16:03
Волинян попереджають про сильні заморозки
Сьогодні, 15:52
Місце для щасливої історії: у будівництві ЖК «Caramel Residence» – новий етап. ФОТО *
Сьогодні, 15:44
На Волині з'явився студентський помічник. ФОТО
Сьогодні, 15:38
Схожі новини
Лучани просять покласти «поліцейського» біля житлового комплексу Лучани просять покласти «поліцейського» біля житлового комплексу
23 вересень, 21:57
У Луцькраді відповіли на петицію щодо будівництва багатоповерхівок поблизу річки Омелянівка У Луцькраді відповіли на петицію щодо будівництва багатоповерхівок поблизу річки Омелянівка
11 вересень, 17:26
Лучани просять встановити світлофор на перехресті з інтенсивним рухом Лучани просять встановити світлофор на перехресті з інтенсивним рухом
06 вересень, 16:23
У Луцьку просять відрегулювати роботу світлофорів У Луцьку просять відрегулювати роботу світлофорів
22 серпень, 16:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Волі просять облаштувати велодоріжку
Сьогодні, 16:35
 0
Жахлива трагедія на Волині: на пилорамі загинув молодий чоловік
Сьогодні, 16:03
 0
Волинян попереджають про сильні заморозки
Сьогодні, 15:52
 0
Місце для щасливої історії: у будівництві ЖК «Caramel Residence» – новий етап. ФОТО *
Сьогодні, 15:44
 0
На Волині з'явився студентський помічник. ФОТО
Сьогодні, 15:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿