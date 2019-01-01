У Луцьку на Волі просять облаштувати велодоріжку





Відповідну Бутков Олег Сергійович.



Автор звернення просить встановити знаки для автомобілів при перетині велодоріжок, а також періодично малювати "знаки велосипедистів" на дорожках. Він пояснює, що пішоходи не помічають, де ідуть, і тим часто заважають велосипедистам.



"Також при перетині із автомобільними дорогами немає з'їзду для велосипедів (або ж не до кінця витриманий), тому змінити бордюри на плавні з'їзди і виїзди", - зауважує лучанин.



Крім цього, частина пішохідної і велодоріжки (проспекті Волі, 54 - Київський майдан) в темну пору доби не освітлюється, тому просить встановити освітлення.

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