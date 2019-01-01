Курс валют у Луцьку на 5 жовтня





Євро при купівлі становить - 27.038, продажу - 27.728.



Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.393.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.048, продаж - 6.356.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.779, а продаж - 25.316.Євро при купівлі становить - 27.038, продажу - 27.728.Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.393.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.048, продаж - 6.356.

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