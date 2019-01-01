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Курс валют у Луцьку на 5 жовтня

Курс валют у Луцьку на 5 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.779, а продаж - 25.316.

Євро при купівлі становить - 27.038, продажу - 27.728.

Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.393.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.048, продаж - 6.356.

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Теги: НБУ, курс валют, Луцьк
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