На Волині створять туристичний маршрут

У Цуманській ОТГ планують створити на території громади туристичний маршрут.Туристичний маршрут облаштують в рамках проекту «Використання польського досвіду для підтримки розвитку агротуристичних послуг у Волинській області», - повідомляє департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.Нещодавно делегація з Волині відвідала Польщу, де ознайомилася із організацією туристичних маршрутів та вивчала досвід надання агротуристичних послуг.3 жовтня працівники Цуманської ОТГ зустрілися із консультантом проекту, щоб обговорити можливості створення туристичного маршруту на території громади.Під час зустрічі розглянули можливості залучення до таких маршрутів Чортового болота Цуманської пущі, музею лісу та музею партизанської слави, які знаходяться на території громади. А також, продумали цікаві квести, майстер класи та завдання для дітей, врахували елементи гастрономічного туризму та дегустацій.Туристичний маршрут планують розробити у кількох варіантах для людей різних вікових категорій.