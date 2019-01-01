Чемпіонкою України з бойового самбо стала завідувачка дитсадка з Волині. ФОТО

Мирослава Циголко.



Про це повідомляють на сторінці Іваничівської сільської ради у



Турнір тривав протягом двох днів і зібрав на рингу понад 300 спортсменів з 20 регіонів України. Волинь отримала одразу двох чемпіонів: від Іванич – Мирославу Циголко та Володимира-Волинського – Романа Горошкевича.



Готував спортсменку до цих змагань заслужений тренер України Анатолій Бондарєв.





З 2014 року Мирослава Циголко очолює дошкільний навчальний заклад «Світлинка» с. Соснина, проте не відмовляється від занять спортом та досягає хороших результатів.

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