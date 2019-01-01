вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чемпіонкою України з бойового самбо стала завідувачка дитсадка з Волині. ФОТО

Чемпіонкою України з бойового самбо стала завідувачка дитсадка з Волині. ФОТО
29-го вересня в Чорноморську Одеської області відбувся чемпіонат України серед чоловіків і жінок зі спортивного та бойового самбо. В індивідуальному заліку у ваговій категорії понад 80 кг перемогу здобула жителька смт Іваничі Мирослава Циголко.

Про це повідомляють на сторінці Іваничівської сільської ради у facebook.

Турнір тривав протягом двох днів і зібрав на рингу понад 300 спортсменів з 20 регіонів України. Волинь отримала одразу двох чемпіонів: від Іванич – Мирославу Циголко та Володимира-Волинського – Романа Горошкевича.

Готував спортсменку до цих змагань заслужений тренер України Анатолій Бондарєв.

Чемпіонкою України з бойового самбо стала завідувачка дитсадка з Волині. ФОТО
Чемпіонкою України з бойового самбо стала завідувачка дитсадка з Волині. ФОТО
Чемпіонкою України з бойового самбо стала завідувачка дитсадка з Волині. ФОТО

З 2014 року Мирослава Циголко очолює дошкільний навчальний заклад «Світлинка» с. Соснина, проте не відмовляється від занять спортом та досягає хороших результатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бойове самбо, чемпіонат, дитячий садок, Мирослава Цеголко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не впорався з керуванням: підліток за кермом спровокував смертельну аварію
Сьогодні, 06:19
Чемпіонкою України з бойового самбо стала завідувачка дитсадка з Волині. ФОТО
Сьогодні, 05:31
Артилерійська батарея волинської бригади – найкраща в ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 04:45
В квартирі підірвались чоловік і жінка. ФОТО
Сьогодні, 03:32
Помер 19-річний волинянин, який перебував у комі
Сьогодні, 02:15
Схожі новини
Луцькі велосипедистки здобули «золото» на чемпіонаті України Луцькі велосипедистки здобули «золото» на чемпіонаті України
05 жовтень, 21:43
«Організація змагань вражає», – учасники чемпіонату з джиу-джитсу, який проходить у Луцьку «Організація змагань вражає», – учасники чемпіонату з джиу-джитсу, який проходить у Луцьку
01 жовтень, 03:22
Волиняни – чемпіони Європи з бойового самбо Волиняни – чемпіони Європи з бойового самбо
29 вересень, 14:15
До Луцька на чемпіонат з джиу-джитсу з’їдуться майже 300 учасників До Луцька на чемпіонат з джиу-джитсу з’їдуться майже 300 учасників
28 вересень, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не впорався з керуванням: підліток за кермом спровокував смертельну аварію
Сьогодні, 06:19
 0
Чемпіонкою України з бойового самбо стала завідувачка дитсадка з Волині. ФОТО
Сьогодні, 05:31
 0
Артилерійська батарея волинської бригади – найкраща в ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 04:45
 0
В квартирі підірвались чоловік і жінка. ФОТО
Сьогодні, 03:32
 0
Помер 19-річний волинянин, який перебував у комі
Сьогодні, 02:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿