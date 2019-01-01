Як зображували волинських мисливців сторіччя тому. ФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко знайшла зображення картини «Полювання поблизу Олики», яка датується 1889 роком.



І хоча автор не підписав, хто саме зображений на полотні, дослідниця зазначає, що на картині зображені представники роду Радзивіллів, пише –



Полювання було одним із найулюбленіших занять багатьох представників тогочасної знаті. Волинь та Полісся здавна були «Меккою» для мисливців. Полювали тут на турів, зубрів, лосів, оленів, а також тварин з дорогоцінним хутром: білок, куниць, лисів різних типів, бобрів у річках.



На Волинь з усіх усюд приїздили мисливці з європейських країн. Як правило, полювання відбувалось на спеціальних угіддях, під охороною з підгодованою дичиною.







«Автором картини є художник Станіслав Вольський. Він відносив себе до учнів школи художника Яна Матейко. Завдяки приватній стипендії він поїхав до Мюнхена, де в 1883-1885 роках навчався в Академії мистецтв та приватній студії Юзефа Брандта. Він був дуже талановитим художником, і його картини були настільки популярні на мюнхенському ринку мистецтв, що він їх активно продавав». У 1886 р. він повернувся до Варшави, де розпочав співпрацю з кількома популярними часописами. Малював Вольський переважно картини на історичну та бойову тематику - розвідки, сутички, солдатські табори. Він також створив жанрові образи - веселі сцени з варшавських парків та вулиць, аварії в дорозі, полювання та циркові сцени», – розповідає дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одному із польських аукціонів дослідницязнайшла зображення картини «Полювання поблизу Олики», яка датується 1889 роком.І хоча автор не підписав, хто саме зображений на полотні, дослідниця зазначає, що на картині зображені представники роду Радзивіллів, пише – rayon.in.ua Полювання було одним із найулюбленіших занять багатьох представників тогочасної знаті. Волинь та Полісся здавна були «Меккою» для мисливців. Полювали тут на турів, зубрів, лосів, оленів, а також тварин з дорогоцінним хутром: білок, куниць, лисів різних типів, бобрів у річках.На Волинь з усіх усюд приїздили мисливці з європейських країн. Як правило, полювання відбувалось на спеціальних угіддях, під охороною з підгодованою дичиною.«Автором картини є художник. Він відносив себе до учнів школи художника. Завдяки приватній стипендії він поїхав до Мюнхена, де в 1883-1885 роках навчався в Академії мистецтв та приватній студії. Він був дуже талановитим художником, і його картини були настільки популярні на мюнхенському ринку мистецтв, що він їх активно продавав». У 1886 р. він повернувся до Варшави, де розпочав співпрацю з кількома популярними часописами. Малював Вольський переважно картини на історичну та бойову тематику - розвідки, сутички, солдатські табори. Він також створив жанрові образи - веселі сцени з варшавських парків та вулиць, аварії в дорозі, полювання та циркові сцени», – розповідає дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію