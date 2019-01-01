Як зображували волинських мисливців сторіччя тому. ФОТО
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На одному із польських аукціонів дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко знайшла зображення картини «Полювання поблизу Олики», яка датується 1889 роком.
І хоча автор не підписав, хто саме зображений на полотні, дослідниця зазначає, що на картині зображені представники роду Радзивіллів, пише – rayon.in.ua.
Полювання було одним із найулюбленіших занять багатьох представників тогочасної знаті. Волинь та Полісся здавна були «Меккою» для мисливців. Полювали тут на турів, зубрів, лосів, оленів, а також тварин з дорогоцінним хутром: білок, куниць, лисів різних типів, бобрів у річках.
На Волинь з усіх усюд приїздили мисливці з європейських країн. Як правило, полювання відбувалось на спеціальних угіддях, під охороною з підгодованою дичиною.
«Автором картини є художник Станіслав Вольський. Він відносив себе до учнів школи художника Яна Матейко. Завдяки приватній стипендії він поїхав до Мюнхена, де в 1883-1885 роках навчався в Академії мистецтв та приватній студії Юзефа Брандта. Він був дуже талановитим художником, і його картини були настільки популярні на мюнхенському ринку мистецтв, що він їх активно продавав». У 1886 р. він повернувся до Варшави, де розпочав співпрацю з кількома популярними часописами. Малював Вольський переважно картини на історичну та бойову тематику - розвідки, сутички, солдатські табори. Він також створив жанрові образи - веселі сцени з варшавських парків та вулиць, аварії в дорозі, полювання та циркові сцени», – розповідає дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
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І хоча автор не підписав, хто саме зображений на полотні, дослідниця зазначає, що на картині зображені представники роду Радзивіллів, пише – rayon.in.ua.
Полювання було одним із найулюбленіших занять багатьох представників тогочасної знаті. Волинь та Полісся здавна були «Меккою» для мисливців. Полювали тут на турів, зубрів, лосів, оленів, а також тварин з дорогоцінним хутром: білок, куниць, лисів різних типів, бобрів у річках.
На Волинь з усіх усюд приїздили мисливці з європейських країн. Як правило, полювання відбувалось на спеціальних угіддях, під охороною з підгодованою дичиною.
«Автором картини є художник Станіслав Вольський. Він відносив себе до учнів школи художника Яна Матейко. Завдяки приватній стипендії він поїхав до Мюнхена, де в 1883-1885 роках навчався в Академії мистецтв та приватній студії Юзефа Брандта. Він був дуже талановитим художником, і його картини були настільки популярні на мюнхенському ринку мистецтв, що він їх активно продавав». У 1886 р. він повернувся до Варшави, де розпочав співпрацю з кількома популярними часописами. Малював Вольський переважно картини на історичну та бойову тематику - розвідки, сутички, солдатські табори. Він також створив жанрові образи - веселі сцени з варшавських парків та вулиць, аварії в дорозі, полювання та циркові сцени», – розповідає дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
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