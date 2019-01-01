Збували товар у 4 країнах: кіберполіція викрила мережу з виготовлення фальсифікованої побутової хімії





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Зловмисники, під виглядом офіційного оптового представника відомої торгової марки поширювали фальсифіковану продукцію на території України, Словаччини, Угорщини та Румунії.



Працівники Київського управління кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції Україні, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, встановили, що до такої протиправної діяльності залучена велика група осіб на чолі двома організаторами – мешканцями міста Ужгород.





Кримінальне провадження, у рамках якого відбувалося розслідування, було розпочато за ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України.





Кіберполіція встановила: зловмисники організували схему перевезення концентрату прального порошку та миючих засобів. У подальшому зловмисники у промислових масштабах з концентрату виготовляли різноманітну побутову хімію та збували виготовлений товар в Україні, Угорщині, Словаччині та Румунії.





Цехи з виробництва фальсифікованої продукції розміщувалися на різних локаціях Закарпатської області. Щомісячно підприємство виготовляло 60 тонн фальсифікованої продукції, яку збували під виглядом відомих торгових марок. При цьому зловмисники позиціонували себе як офіційні оптові представники всесвітньо відомої торгової марки.





За місцем проживання зловмисників, місцями розташування складських приміщень та цехів з виробництва фальсифікату правоохоронці провели обшуки.



Під час обшуків правоохоронці виявили велику кількість сировини, готової продукції та обладнання (виробничі лінії) для виготовлення фальсифікату. Крім того було вилучено комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію. Опис вилученого майна тривав протягом двох діб. Загалом, вилучено майже 100 тон готового до збуту фальсифікату.



Наразі встановлено всіх учасників злочинної групи, в тому числі організаторів. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри. Досудове розслідування з даного факту триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мережа підприємств виготовляла фальсифікату у промислових маштабах. Основним каналом збуту були власні інтернет-магазини та різноманітні інтернет майданчики з продажу товарів. Щомісячний дохід одного із таких підприємств сягав півмільйона гривень.Про це повідомляє Департамент кіберполіції України Зловмисники, під виглядом офіційного оптового представника відомої торгової марки поширювали фальсифіковану продукцію на території України, Словаччини, Угорщини та Румунії.Працівники Київського управління кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції Україні, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, встановили, що до такої протиправної діяльності залучена велика група осіб на чолі двома організаторами – мешканцями міста Ужгород.Кримінальне провадження, у рамках якого відбувалося розслідування, було розпочато за ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України.Кіберполіція встановила: зловмисники організували схему перевезення концентрату прального порошку та миючих засобів. У подальшому зловмисники у промислових масштабах з концентрату виготовляли різноманітну побутову хімію та збували виготовлений товар в Україні, Угорщині, Словаччині та Румунії.Цехи з виробництва фальсифікованої продукції розміщувалися на різних локаціях Закарпатської області. Щомісячно підприємство виготовляло 60 тонн фальсифікованої продукції, яку збували під виглядом відомих торгових марок. При цьому зловмисники позиціонували себе як офіційні оптові представники всесвітньо відомої торгової марки.За місцем проживання зловмисників, місцями розташування складських приміщень та цехів з виробництва фальсифікату правоохоронці провели обшуки.Під час обшуків правоохоронці виявили велику кількість сировини, готової продукції та обладнання (виробничі лінії) для виготовлення фальсифікату. Крім того було вилучено комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію. Опис вилученого майна тривав протягом двох діб. Загалом, вилучено майже 100 тон готового до збуту фальсифікату.Наразі встановлено всіх учасників злочинної групи, в тому числі організаторів. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри. Досудове розслідування з даного факту триває.

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