вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни за тиждень здали до поліції 45 одиниць зброї

Волиняни за тиждень здали до поліції 45 одиниць зброї
Волиняни з початку місячника добровільної здачі зброї здали до поліції понад 300 боєприпасів та 45 одиниць різноманітної зброї.

Так, громадяни передали 14 одиниць нарізної зброї армійських зразків та 25 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, - пише ГУНП у Волинській області.

Окрім цього, волиняни здали правоохоронцям 302 різноманітних боєприпасів, один снаряд та одну гранату, шість газових пістолетів та револьверів, 10 пристроїв для відстрілу патронів, споряджених кулею несмертельної дії.

Поліція Волині наголошує, що за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами передбачена кримінальна відповідальність.

Наприклад, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України за незаконне носіння, зберігання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв визначає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років. Однак, ч. 3 цієї ж статті звільняє від кримінальної відповідальності осіб, котрі добровільно здали зброю до органів влади.

Нагадаємо, що з першого жовтня на Волині стартував місячник добровільної здачі зброї.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зброя, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька спортсменка перемогла на змаганнях з літнього біатлону
Сьогодні, 21:58
Біля Луцька п`яний водій збив велосипедиста, - очевидці. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Волиняни за тиждень здали до поліції 45 одиниць зброї
Сьогодні, 20:47
У вишах України хочуть скасувати держзамовлення
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 жовтня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Волиняни можуть здати поліції незареєстровану зброю Волиняни можуть здати поліції незареєстровану зброю
29 вересень, 07:41
За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька
18 серпень, 10:36
Гранати, запали і порох: що знайшли вдома у чоловіка, який напав на волинського депутата Гранати, запали і порох: що знайшли вдома у чоловіка, який напав на волинського депутата
24 травень, 17:04
До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто
20 травень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Встановили особу чоловіка, який може бути причетний до погроз зґвалтуванням школяркам у Луцьку
Сьогодні, 17:35
 1
Луцька спортсменка перемогла на змаганнях з літнього біатлону
Сьогодні, 21:58
 0
Біля Луцька п`яний водій збив велосипедиста, - очевидці. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
Волиняни за тиждень здали до поліції 45 одиниць зброї
Сьогодні, 20:47
 0
У вишах України хочуть скасувати держзамовлення
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿