Волиняни за тиждень здали до поліції 45 одиниць зброї





Так, громадяни передали 14 одиниць нарізної зброї армійських зразків та 25 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, - пише ГУНП у Волинській області.



Окрім цього, волиняни здали правоохоронцям 302 різноманітних боєприпасів, один снаряд та одну гранату, шість газових пістолетів та револьверів, 10 пристроїв для відстрілу патронів, споряджених кулею несмертельної дії.



Поліція Волині наголошує, що за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами передбачена кримінальна відповідальність.



Наприклад, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України за незаконне носіння, зберігання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв визначає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років. Однак, ч. 3 цієї ж статті звільняє від кримінальної відповідальності осіб, котрі добровільно здали зброю до органів влади.



Нагадаємо, що









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